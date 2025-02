Sensação do Ultimate em 2024, Carlos Prates enfrenta Geoff Neal no UFC 314, em abril

A temporada de 2024 teve um impacto na carreira de Carlos Prates difícil de ser replicado. Estreante no Ultimate, o brasileiro emplacou quatro vitórias no período - todas por nocaute - e se tornou uma verdadeira estrela em ascensão na categoria dos meio-médios (77 kg). Após um ano perfeito, 'The Nightmare', como é conhecido, já sabe os detalhes de seu primeiro desafio em 2025. No dia 12 de abril, em Miami (EUA), o atleta da 'Fighting Nerds' medirá forças contra Geoff Neal, em duelo que reforça o card numerado do UFC 314.

O anúncio oficial foi feito através das redes sociais do próprio Ultimate (veja abaixo ou clique aqui), que também confirmou diversos confrontos para o evento, inclusive a luta principal. Atual número 13 do ranking da categoria, Prates pode alcançar o top 10 em caso de vitória sobre Geoff Neal. Afinal de contas, o americano ocupa justamente a décima colocação no momento.

Duelo de nocauteadores

Além de colocar em rota de colisão dois ranqueados entre os meio-médios, o duelo entre Carlos e Neal reúne dois dos maiores nocauteadores em atividade na categoria. E os números comprovam isso. Das 21 vitórias acumuladas na carreira pelo brasileiro, 16 vieram por nocaute. O americano, por sua vez, 'apagou as luzes' de seus adversários em dez oportunidades dos 16 triunfos que possui no MMA profissional. Sendo assim, a expectativa dos fãs é que a dupla promova um embate bastante emocionante no UFC 314.

Romário do MMA

Além do desempenho esportivo impactante, Prates também caiu na graça dos fãs por conta de sua personalidade rara dentro dos esportes de combate. Sem papas na língua ou filtros, o brasileiro compartilha abertamente momentos de sua rotina que, na teoria, não condizem com o dia a dia em um atleta profissional: como o consumo de bebidas alcoólicas e inúmeros cigarros fumados diariamente. O 'estilo raíz' fez com que o brasileiro recebesse e aceitasse a alcunha de 'Romário do MMA', em alusão à postura dos jogadores de futebol na década de 90.

