Semana livre antes das quartas pode fazer São Paulo enfrentar São Bernardo com titulares

O São Paulo terá uma semana livre para descanso e treinamentos antes das quartas de final do Campeonato Paulista. Justamente por isso, o técnico Luis Zubeldía deverá levar a campo força máxima neste domingo, contra o São Bernardo, fora de casa, pela última rodada da primeira fase da competição.

Precisando vencer para confirmar a ida às quartas de final como primeiro colocado do Grupo C, o São Paulo não quer deixar passar a oportunidade de disputar o primeiro mata-mata do Campeonato Paulista com o apoio de sua torcida, no Morumbis.

Há ainda mais convicção em utilizar os principais jogadores pelo fato de as quartas de final estarem marcadas para o fim de semana dos dias 1 e 2 de março, em pleno Carnaval. Desta forma, o elenco do São Paulo terá uma semana livre para se preparar para o confronto com o Novorizontino.

Um contraponto é o fato de alguns titulares estarem pendurados, podendo desfalcar o São Paulo nas quartas de final caso recebam um cartão amarelo contra o São Bernardo, casos de Rafael, Alan Franco, Enzo Díaz e Calleri. André Silva, que poderia ser o substituto do camisa 9 argentino, terá de cumprir suspensão por acúmulo de cartões. Logo, a tendência é que o homem-gol são-paulino seja mantido na equipe.

Um provável São Paulo para o jogo contra o São Bernardo conta com Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz (Wendell); Pablo Maia, Bobadilla, Oscar e Lucas; Luciano e Calleri.

Apesar de ter poupado Lucas e Oscar contra o Palmeiras, acionando-os somente no segundo tempo do clássico, o São Paulo vem utilizando nos últimos jogos basicamente o mesmo time, o que inevitavelmente gera um desgaste maior nos principais atletas.

Por outro lado, o São Paulo não quer correr o risco de ter que disputar as quartas de final do Paulista em Novo Horizonte, longe de casa. Desta forma, mais vale o sacrifício de ir a campo com força máxima mais uma vez do que perder a liderança do Grupo C justamente na última rodada da primeira fase.