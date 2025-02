Sem campeã e com quatro brasileiras, PFL anuncia participantes do GP peso-mosca

Em janeiro deste ano, Taila Santos foi confirmada como a primeira participante do torneio peso-mosca (57 kg) da PFL na temporada de 2025. Um mês depois, a própria organização anunciou os nomes das outras sete competidoras que irão batalhar pelo título e o prêmio de 500 mil dólares (R$ 2,8 milhões). E para surpresa geral, Dakota Ditcheva ficou de fora do 'Grand Prix'. Campeã do modelo em 2024 e maior estrela do plantel feminino da liga, a striker inglesa não buscará o bicampeonato consecutivo.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), a PFL anunciou o nome das oito participantes do 'GP' feminino até 57 kg. Além de Taila Santos, o 'Esquadrão Brasileiro' contará com mais três atletas na disputa: a ex-campeã do Bellator Juliana Velasquez, Ilara Joanne e Elora Dana. Além do quarteto tupiniquim, o torneio de 2025 também terá nomes internacionais no páreo como a veterana Liz Carmouche, a japonesa Kana Watanabe, a russa Diana Avsaragova e a americana Jena Bishop.

Dakota poupada para superlutas

Após os fãs estranharem a ausência de Dakota no 'GP', Donn Davis utilizou sua conta no 'X' (antigo Twitter) para revelar os planos da empresa para a atleta inglesa. De acordo com o presidente da PFL, Ditcheva agora participará do chamado 'PFL Champions Series' - eventos grandiosos da companhia que colocam frente a frente grandes nomes da modalidade para disputas de superlutas pontuais. Atualmente, atletas de grande apelo como Francis Ngannou, Larissa Pacheco, Renan 'Problema' e Cris Cyborg são alguns exemplos de combatentes que ficam de prontidão para protagonizarem tais duelos de maior magnitude.

"A superestrela da PFL Dakota Ditcheva venceu a 'PFL Europe Championship' em 2023 e depois venceu a 'PFL Global Season' em 2024... Agora ela passa para a 'PFL Champions Series' em 2025. Com quem ela lutará a seguir? Mal posso esperar!", destacou Donn Davis em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Mudanças no GP em 2025

A principal mudança promovida pela PFL de 2024 para 2025 foi a extinção da chamada temporada regular, que classificava os melhores atletas através de um sistema de pontuação conforme o desempenho de cada um. Agora, o torneio já inicia em confrontos eliminatórios. Sendo assim, é 'matar ou morrer', desde o primeiro duelo. Ao todo, serão oito categorias implementadas no novo sistema, com oito competidores em ação em cada uma.

Desta forma, cada atleta terá que vencer três lutas em sequência para ficar com o título do GP e o prêmio de 500 mil dólares - que antes era de 1 milhão de dólares. Os primeiros combates, válidos pela fase de quartas de final, estão previstos para ocorrerem em abril. Já a fase semifinal será disputada em junho, enquanto as grandes decisões serão realizadas no decorrer de agosto, conforme a própria PFL anunciou.

Entre as mulheres, somente a categoria dos moscas, com quatro brasileiras confirmadas na disputa, será contemplada dentro do novo formato em 2025. Já entre os homens, as seguintes divisões estarão em jogo: peso-pesado, meio-pesado (93 kg), peso-médio (84 kg), meio-médio (77 kg), peso-leve (70 kg), peso-pena (66 kg) e peso-galo (61 kg).

PFL Superstar Dakota Ditcheva won PFL Europe Championship 2023 then won PFL Global Season 2024 ... now moves to PFL Champions Series 2025

Who will she fight next? Can't Wait! #PFLMMA @dakotadofficial pic.twitter.com/dbOCDCavah

- Donn Davis (@DonnDavisPFL) February 18, 2025