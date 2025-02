São Paulo tem plano para pagar atrasados a jogadores; Hernan e PVC explicam

O São Paulo acertou com os jogadores um plano de pagamento de premiações e direitos de imagem atrasados, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Segundo PVC, a diretoria prometeu pagar os direitos de imagem atrasados até o fim do mês e quitar em parcelas a premiação pela classificação à fase de grupos da Libertadores.

Os salários de carteira estão em dia. As imagens que venceram no dia 31 de janeiro não estão, é um direito de imagem. Tem o acordo com os jogadores para pagar até dia 28, ou seja, até o final de fevereiro, sexta-feira da semana que vem.

E tem a premiação pelo sexto lugar do Campeonato Brasileiro que está acertado com os jogadores que será pago parceladamente.

Paulo Vinícius Coelho

Hernan: Premiação será paga com grana da venda de William Gomes

O colunista André Hernan detalhou que o pagamento da premiação da Libertadores será em três parcelas — a primeira com o dinheiro da venda de William Gomes para o Porto, de Portugal.

A questão da premiação que teria que ser paga após a classificação direta na Libertadores, o São Paulo vai pagar em três parcelas. E a primeira parcela vai ser paga quando chegar a primeira parcela do pagamento do Porto pelo William Gomes.