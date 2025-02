São Bernardo busca empate heroico com Portuguesa e se classifica no Paulistão

Nesta quinta-feira, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, o São Bernardo visitou a Portuguesa no Pacaembu e empatou por 1 a 1. O gol dos mandantes foi marcado por Rildo, enquanto Léo Jabá deixou tudo igual.

Com o resultado, o Tigre se classificou às quartas de final de forma antecipada. A equipe chegou a 23 pontos, na liderança do Grupo D. Se vencesse, garantiria a classificação como dono da ponta, já que a Ponte Preta, segunda colocada com 22, ficaria com um triunfo a menos mesmo que batesse o Bragantino na última rodada.

O Palmeiras, por sua vez, apresenta 20 pontos, mas mesmo que supere o Mirassol, o número de vitórias também será inferior ao do São Bernardo.

A Portuguesa, por sua vez, seguiu na última posição do Grupo B, agora com 12 pontos. O Santos é o primeiro, com 15.

A Portuguesa retorna aos gramados no domingo, contra o Noroeste, pela 12ª e última rodada do Paulistão. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. No mesmo dia, horário e rodada, o São Bernardo recebe o São Paulo no Estádio 1º de Maio.

Os gols

O tento da vitória da Lusa saiu aos 17 minutos do segundo tempo, com Rildo. O atleta, que entrou no lugar de Cristiano ainda na etapa inicial, recebeu de João Pedro, avançou com a bola e mandou no ângulo direito do goleiro Alex Alves.

Já nos acréscimos, aos 39, Léo Jabá aproveitou a oportunidade e converteu a cobrança de pênalti para deixar tudo igual.