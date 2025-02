Santos oficializa retorno de Deivid Washington por empréstimo; veja detalhes

O Santos segue se reforçando para a temporada. Na tarde desta quinta-feira, o Peixe anunciou o retorno do Menino da Vila Deivid Washington, de 19 anos. O atacante chega por empréstimo com opção de compra junto ao Chelsea, da Inglaterra, e assinou vínculo até 31 de dezembro de 2025.

O clube anunciou a chegada do jovem atacante com uma espécie de 'brincadeira' com Neymar. Em uma entrevista antes de deixar o Santos, Deivid Washington foi questionado sobre quem era seu ídolo. O garoto se enrolou com as palavras e disse, sem querer, que era ídolo do atual camisa 10 santista.

"Cheguei ao Santos com 11 anos e senti orgulho de ser um Menino da Vila. Me despedi mais cedo do que imaginava, mas continuei tendo o carinho da nação santista. Assim como meu fã... opa, quer dizer, meu ídolo, deixei um recado no armário da concentração antes de partir: 'Voltarei'. Escrevi isso porque tinha certeza que algum dia viveria mais histórias com o manto sagrado. O DVD, o Presida tá de volta", disse o jogador em vídeo publicado pelo clube nas redes sociais.

Deivid Washington iniciou a carreira nas categorias de base do Santos. O atacante foi ganhando destaque aos poucos e, em 2023, passou a treinar com o time principal. O jovem estreou naquele mesmo ano, e fechou sua primeira passagem no profissional com dois gols marcados em 16 jogos.

Em agosto de 2023, o centroavante se transferiu para o Chelsea, da Inglaterra. Deivid Washington, porém, recebeu poucas oportunidades na equipe principal e atuou mais pelo sub-21 do clube londrino.

O atleta ainda disputou o Sul-Americano sub-20 com a Seleção Brasileira entre janeiro e fevereiro deste ano. Foram três gols em sete partidas disputadas, sendo um deles na vitória de 3 a 0 sobre o Chile, que deu o título do torneio ao Brasil.

Deivid Washington é o décimo reforço do Santos anunciado nesta temporada. O atacante se junta aos zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, ao lateral direito Leo Godoy, aos meia-atacantes Thaciano, Barreal e Rollheirser, e aos atacantes Neymar, Tiquinho Soares e Gabriel Veron.