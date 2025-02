Resultados da NBA: Lakers são surpreendidos em casa pelos Hornets

Depois da pausa para o fim de semana do All-Star, a NBA voltou na madrugada desta quinta-feira com o jogo entre o Los Angeles Lakers e o Charlotte Hornets. Em casa, os Lakers perderam por 100 a 97.

STARTING OFF THE ROAD TRIP WITH A BANG pic.twitter.com/r7aMpecDwf ? Charlotte Hornets (@hornets) February 20, 2025

O jogo começou com os Lakers dominando a quadra e ditando o ritmo do jogo. Mesmo com o recém-chegado Luka Doncic não fazendo um bom primeiro quarto, de apenas dois pontos e cinco turnovers, o Los Angeles fez um bom jogo. A equipe da casa levou a partida para o intervalo com 11 pontos de vantagem, o placar era de 50 a 39.

No segundo tempo, os Hornets reagiram e os Lakers não conseguiram acompanhar. A equipe visitante registrou uma sequência de 23 pontos marcados e apenas um sofrido, liderados por Lamelo Ball e Myles Bridges. Austin Reaves foi expulso por duas faltas técnicas e o jogo complicou ainda mais para Los Angeles, sobretudo defensivamente. LeBron James assumiu o controle da equipe no último quarto, mas não foi suficiente para vencer o jogo.

A derrota atrasou a vida da equipe na busca pela quarta posição da Conferência Oeste, ocupada pelo Houston Rockets. Os Lakers somam uma campanha de 32 vitórias e 21 derrotas. Na Conferência Leste, os Hornets não fazem boa campanha e ocupam a vice-lanterna da tabela com 14 vitórias e 39 derrotas.

Os Lakers voltam à quadra nesta madrugada de quinta para sexta-feira contra o Portland Trail Blazers, em Oregon ? a bola sobe à meia-noite (de Brasília). Os Hornets também jogarão nesta quinta-feira, a equipe visitará o Denver Nuggets às 23h.