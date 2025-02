Reforço! Ankalaev treina ao lado de Volkov na reta final de camp para luta contra Poatan

Depois de tanto batalhar, Magomed Ankalaev finalmente conseguiu o tão almejado 'title shot' na categoria dos meio-pesados (93 kg). E a pouco mais de duas semanas da luta mais importante de sua carreira, que pode coroá-lo como campeão do UFC, o russo aumentou o nível de sua preparação. E prova disso foi a mais recente adição feita em seu camp. De olho no confronto com Alex Poatan, o desafiante ao título convocou o compatriota e peso-pesado do Ultimate Alexander Volkov para ajudá-lo na reta final de seus treinos.

Através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), os russos compartilharam uma foto após uma sessão de treinos. Em outro registro, Ankalaev e Volkov são vistos fazendo um 'sparring' de leve, afiando a parte de striking. Vale ressaltar que, assim como Poatan, o gigante russo, número 3 do mundo entre os pesos-pesados, é especialista na trocação. Sendo assim, é possível compreender que Magomed está atento ao perigo que o campeão brasileiro pode trazer com seu lastro de competição no kickboxing.

Duelo de estilos lidera o UFC 313

O aguardado confronto entre Poatan e Ankalaev servirá como luta principal do UFC 313, programado para o dia 8 de março, em Las Vegas (EUA). Oriundos de artes marciais distintas, o campeão e o desafiante tendem a fazer um verdadeiro duelo de estilos dentro do octógono. Enquanto o brasileiro preza sempre pela trocação, o russo pode buscar nas quedas o caminho de menos resistência para desbancar seu adversário, já que possui o wrestling como base. Mas se Magomed afia sua trocação com Volkov, Alex também esbanja confiança em sua evolução na luta agarrada, minimizando uma ameaça que seu rival possa apresentar.

