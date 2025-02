RB Bragantino bate Mirassol e depende de vitória simples para avançar no Paulista

Nesta quinta-feira, o RB Bragantino venceu o Mirassol por 3 a 0, pela 11ª rodada do Paulistão, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Jhon Jhon, Vinicinhoe e Isidro Pitta foram os artilheiros do Massa Bruta.

Desta maneira, o RB Bragantino reassumiu a vice-liderança do Grupo B do Paulistão, com 14 pontos. Agora, a equipe de Fernando Seabra precisa, na última rodada, de uma vitória simples para garantir sua vaga nas quartas de final da competição. Fecham a chave o Santos, líder, com 15 unidades, o Guarani (3º), com 12, e a Portuguesa (4º), que tem 11 pontos.

O Mirassol, por sua vez, com 16 pontos permaneceu na segunda colocação do Grupo A, que tem o Corinthians na ponta. O Timão tem 26 unidades e defende a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista.

Para fechar a fase de grupos do Paulistão, o RB Bragantino retorna aos gramados no domingo (23), às 18h30 (de Brasília), para enfrentar a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Já o Mirassol, no mesmo dia e horário, recebe o Palmeiras, no José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

OS GOLS

O RB Bragantino inaugurou o marcador aos 13 minutos do primeiro tempo. Pelo lado esquerdo da área, Vinicinho cruzou e Jhon Jhon, na segunda trave, completou de cabeça. Alex Muralha, goleiro do Mirassol, chegou a tocar na bola, mas não impediu o gol do Massa Bruta.

Ainda no primeiro tempo, aos 45 minutos, o RB Bragantino ampliou a vantagem. Eduardo Sasha recebeu, livre de marcação, pelo lado direito da grande área e cruzou rasteiro. Assim, Vinicinho apareceu para finalizar sem muitas dificuldades para o fundo das redes.

O terceiro gol dos mandantes saiu aos 13 minutos da etapa final. Após penalidade máxima assinalada pela arbitragem, o atacante paraguaio Isidro Pitta assumiu a cobrança e não desperdiçou, fechou a conta para o RB Bragantino. O atleta mandou um chute rasteiro, no canto direito de Alex Muralha, que não fez a defesa.