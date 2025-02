Ramón vê falta de eficiência e admite queda do Corinthians, mas pondera: "A Copa é diferente"

O técnico Ramón Díaz reconheceu que o Corinthians ficou devendo no empate por 1 a 1 com a Universidad Central, nesta quarta-feira, em Caracas, pelo jogo de ida da segunda fase da Libertadores. Ele admitiu que o time caiu de rendimento na segunda etapa e cobrou eficiência no ataque.

Na visão do treinador, o Timão construiu chances de gol no primeiro tempo, mas não concluiu com precisão. Já na parte final da partida, Ramón disse que a equipe alvinegra "deixou de correr". Ele, no entanto, pondera que os jogos de Libertadores são mais duros e confia em uma vitória no segundo encontro, na Neo Química Arena.

"Foram dois tempos diferentes. Sabíamos que as equipes na Libertadores são complicadas. Me agradou o time no primeiro tempo, tivemos situações, mas não fomos tão claros na finalização. O mata-mata é de 180 minutos, temos a possibilidade de jogar com nossa torcida. Houve duas etapas, no segundo nos complicaram com o ritmo, a determinação. Nós não tivemos muitas situações, salve dois lances. A Copa é diferente, os jogos são distintos, sabemos disso. Vamos nos recuperar para passar jogando como mandantes", avaliou o argentino em entrevista coletiva.

"Deixamos de correr. Deixamos de ser intensos, de ter dinâmica. A Copa é assim, não temos que lamentar. Me preocupou a queda que tiveram no segundo tempo, de não gerar situações que criamos no primeiro. Na primeira parte o Corinthians deu expectativa que poderia ganhar o jogo, mas o resultado não é ruim. Agora jogamos em casa, com nossa torcida. Vamos recuperar, tivemos a viagem, várias partidas nos últimos dias... Não são desculpas, mas vamos ver se conseguimos melhorar", acrescentou.

Ramón Díaz justificou as substituições de André Carrillo e Memphis Depay no segundo tempo. Ambos jogaram bem e participaram do único gol marcado pela equipe na Venezuela.

"Eu tirei Memphis e Carrillo porque buscava jogadores mais frescos. Vamos analisar o que passou no segundo tempo, por que faltou essas combinações que tivemos no segundo tempo. Foi uma equipe no primeiro tempo e outra no segundo", concluiu.

Com o resultado, o time do Parque São Jorge precisa vencer para se classificar durante o tempo normal na partida de volta. Se o empate persistir no placar agregado, o embate irá para os pênaltis. Já uma derrota elimina o clube paulista.

O segundo e decisivo encontro entre Corinthians e Universidad Central está agendado para a próxima quarta-feira. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) no gramado da Neo Química Arena. O vencedor do confronto enfrenta Barcelona de Guayaquil ou El Nacional na próxima etapa, a última antes da fase de grupos.

Antes disso, entretanto, o Timão tem um compromisso do Campeonato Paulista pela frente. Já classificado, a equipe de Ramón Díaz recebe o Guarani em Itaquera neste domingo, pela 12ª e última rodada da primeira fase do Estadual. O duelo terá início às 18h30.