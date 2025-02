Ramón vê dois Corinthians em empate na Venezuela: 'Estou preocupado'

A queda de desempenho do Corinthians na estreia da Libertadores preocupa Ramón Díaz. Na visão do técnico, a equipe teve posturas totalmente diferentes no primeiro e no segundo tempo e cedeu o empate por 1 a 1 para a Universidad Central, da Venezuela.

O que aconteceu

Ramón Díaz demonstrou estar preocupado com a falta de ímpeto dos jogadores nos 45 minutos finais. No entanto, o técnico argentino adotou um tom leve e aproveitou para justificar o cansaço do elenco, que está desgastado pela alta quantidade de jogos e viagens.

Foram dois tempos, um de uma forma e outro de outra. A formação da equipe é evidente, vimos os três jogos anteriores, sabíamos como seria a formação dessa equipe, sabíamos que as equipes na Copa são complicadas até o fim. Gostei do primeiro tempo, tivemos situações, mas não tão claros nas definições quanto nas outras vezes. O mata-mata são 180 minutos, teremos a possibilidade de jogar lá com nossa torcida. Há que analisar bem, porque tivemos dois tempos. O segundo tempo nos complicou com o ritmo, a determinação, não geramos futebol, tivemos duas situações apenas. A Copa se joga diferente, os jogos são diferentes. Vamos tentar recuperar para passar quando formos de local.

Ramón Díaz, em coletiva de imprensa, após empate na Venezuela

O treinador também apontou problemas na postura de seus comandados em campo, que em sua avaliação não tiveram o espírito de Copa necessário para uma partida de Libertadores.

Deixamos de correr. Deixamos de ter dinâmica, de ser intensos. Parecia que estávamos melhores, queriam recuperar, não pode dar vantagem. Um equívoco e podem fazer o gol, praticamente na última chegada. Me preocupou muito a intensidade de jogo no segundo tempo, de não gerar o futebol que geramos no primeiro. Damos expectativa de vencer no primeiro, mas o resultado não é mal, agora jogamos de local, com nossa torcida, tivemos viagem, um monte de situações. Não são desculpas, estou preocupado pela queda no segundo tempo, mas vamos procurar melhorar.

Ramón Díaz

O que mais disse Ramón?

Quais as dificuldades do Corinthians. "Creio que, como disse anteriormente, o futebol do primeiro tempo não faltou só a definição, tivemos umas chegadas, Memphis teve algumas situações que não pôde definir. Tirei os dois porque, falando com Carrillo, estava no final com dificuldades para voltar, Memphis com dificuldade na dinâmica, procuramos frescor. Tem que analisar bem, vamos analisar internamente o que passou no segundo tempo, porque faltou tanto ritmo, dinâmica, da combinação que tivemos no primeiro. Foi um time no primeiro e outro no segundo tempo."

Erros no ataque. "Estratégia que fizemos há um ano, praticamente. Sabíamos que é uma equipe que estica muito a bola para a frente, e não estivemos precisos no passe final, não geramos tanto jogo. Queríamos jogar muito rápido da metade do campo para a frente, tratar de definir rápido, e isso é um erro. Nosso jogo é de combinações, posse de bola e saber quando tem que provar. Tivemos algumas chances, mas não concluímos. No mata-mata, 100%, temos que definir de local."

Correções para o jogo de volta. "Estamos trabalhando com ele que pode ser volante central e dar dinâmica na direita. Realmente teve um nível muito alto no último jogo nesta função. Garro, Yuri e Memphis são mais qualidade, muito mais definição, e isso não fizemos. Vamos analisar, falar com os jogadores, temos que manter a tranquilidade, jogadores de hierarquia, me pareceu que Garro estava apressado, é um jogador muito importante para nós, e no primeiro tempo não foram claros na definição. Isso nós vamos corrigir, tranquilos."

Balanço da partida na Venezuela. "No Brasil é terrível [o calendário]. Nós conhecemos perfeitamente o que temos e a qualidade que temos, como jogamos de local, por isso tivemos a possibilidade de fazer um grande gol com Carrillo. Tivemos as ocasiões de Garro e Yuri no segundo tempo. Não foram muito claras no segundo tempo. Isso vai servir de experiência para a volta, porque a Copa é diferente de tudo. O adversário pode estar em dificuldade, mas saca o temperamento, a atitude e nos complicaram dessa maneira. Vamos melhorar, pois com certeza foi uma linda experiência para a equipe."