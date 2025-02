Botafogo perde para Racing na Argentina e vê título da Recopa mais distante

O Racing venceu o Botafogo nesta quinta-feira (20) por 2 a 0 e saiu na frente pelo título da Recopa Sul-Americana de 2025.

Os gols do jogo foram marcados por Vietto e Martínez. Dessa forma, o Glorioso volta para o Brasil precisando de uma vitória por três gols para ser campeão.

O duelo de volta será na quinta-feira (27), às 21h30 (de Brasília). O embate acontece no estádio Nilton Santos.

Como foi o jogo

No primeiro tempo, o confronto foi marcado por chegadas fortes e penalidade para o Racing. O zagueiro Barboza deu uma cotovelada em Martínez dentro da área, com pênalti marcado no VAR. A equipe argentina converteu o pênalti já nos momentos finais do duelo. O árbitro deu quatro amarelos durante os 45 minutos iniciais, ao longo de 19 faltas cometidas.

Na segunda etapa, o Botafogo criou mais, mas foi a equipe da casa quem matou o jogo. Além do clube argentino ampliar o placar, John precisou trabalhar outras vezes para evitar ainda mais gols do Racing. O técnico Caçapa tentou incluir Cuiabano no confronto, que entrou bem nos momentos finais, mas acabou sendo expulso por chutar o rosto de um adversário.

Gols e destaques

John fez defesa incrível. Danilo Barbosa errou no meio-campo e perdeu a jogada para Martínez. O atacante tocou para Sales, que finalizou de esquerda para ótima defesa do goleiro alvinegro.

Vietto abriu o placar de pênalti! Após Baborza ter dado uma cotovelada em Martínez, o árbitro foi chamado ao VAR e anotou a infração. O camisa 10 converteu a cobrança e marcou o primeiro tento do jogo aos 30 minutos do primeiro tempo.

Martínez ampliou! O camisa 9 tabelou no campo defensivo do Botafogo e saiu cara a cara com John para marcar de cavadinha sobre o goleiro brasileiro e ampliar o placar, aos 18 minutos da segunda etapa.

John salvou novamente. Martirena deu um forte chute para ótima defesa do goleiro do Botafogo, que evitou o terceiro gol do elenco argentino.

Cuiabano foi expulso no finalzinho do jogo. O lateral se complicou com Colombo e, caído no chão, deu um chute no rosto do zagueiro do Racing.

Ficha técnica

Racing 2 x 0 Botafogo

Competição: Ida da Recopa Sul-Americana de 2025

Local: Estádio Presidente Perón - Buenos Aires, Argentina

Data e hora: 20 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Felipe González (CHI)

Assistentes: José Retamal e Miguel Rocha (CHI)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Gols: Luciano Vietto, aos 30'/1ºT, Martínez, 18'/2ºT

Amarelos: Di Cesare, Barboza, Zuculini, Danilo Barbosa, Newton, Rwan Cruz, Martirena, Nardoni

Vermelho: Cuiabano

Racing: Arias; Di Cesare, Colombo e Quirós; Martirena, Nardoni, Zuculini e Rojas; Vietto (Zaracho), Martínez e Salas (Ignacio Rodríguez). Técnico: Gustavo Costas

Botafogo: John; Vitinho, Danilo Barbosa, Barboza e Alex Telles; Newton, Allan (Rwan Cruz) e Marlon Freitas; Savarino (Kauê), Igor Jesus e Matheus Martins (Cuiabano). Técnico: Cláudio Caçapa