PVC explica como a Ponte Preta virou 'pesadelo' do Palmeiras no Paulistão

A Ponte Preta, que venceu o São Paulo no Morumbis e pode eliminar o Palmeiras na fase de grupos do Paulistão, se tornou uma das sensações do campeonato jogando no sistema 3-4-3, explicou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

É uma sanfona. Ele parte de um 3-4-3, faz uma linha de cinco quando perde a bola, cinco na defesa, quatro no meio-campo, e deixa o Jean Dias mais solto.

Nesse time, o Serginho é mais meia e o Éverton Brito é mais segundo atacante, mas quando a Ponte perde a bola, volta o Serginho por um lado e o Everton Brito pelo outro, e o Jean Dias fica mais solto.

O que é fundamental? Transição. Recuperou a bola? Sobe os laterais, que viram alas, e sobem os dois pontas, com o Serginho um pouco mais por dentro.

Paulo Vinícius Coelho

Apesar de a Ponte ter caído para Série C, o time comandado por Alberto Valentim não vem jogando como time de terceira divisão e pode chegar longe no Paulista, disse PVC.

A Ponte vai fazer isso o campeonato inteiro e é candidata a chegar longe, porque o time está muito bem estruturado.

É um time de Série C? Não. A Ponte não é um time de Série C. A Ponte é um time que está na Série C, mas ela está jogando como a Ponte Preta dos melhores momentos recentes.

Com a vitória sobre o São Paulo, a Ponte foi a 22 pontos no grupo D — cinco à frente Palmeiras, que joga hoje (20) contra o Botafogo-SP.

Isto é, para avançar ao mata-mata do Paulistão, basta ao time de Valentim vencer o Bragantino, em casa, na última rodada.

Líder do grupo D com 22 pontos, o São Bernardo joga hoje com a Portuguesa e recebe o São Paulo no fim de semana.

Ou seja, o Palmeiras precisa vencer seus dois jogos restantes e contar com o tropeço de ao menos um dos adversários na briga pela vaga nas quartas de final.

