Portuguesa tentou a contratação de Falcao García, diz presidente da SAF

Agora SAF, a Portuguesa tem mirado alto e projetado a internacionalização da marca, visando trazer grandes nomes para reforçar o elenco. Após a tentativa de trazer o português Nani, ídolo do Manchester United, a Lusa esteve perto de outro grande nome do futebol mundial: Falcao García.

As tratativas ocorreram no início deste ano. O experiente atacante colombiano de 39 anos, ídolo no Porto e no Atlético de Madri, teve o nome levado à diretoria da Portuguesa, que se interessou na sua contratação.

As partes abriram conversas e ficaram próximas de um acordo, mas Falcao comunicou posteriormente que optaria por um clube que fosse disputar a Libertadores e acabou ficando no Milionarios (vai disputar a Sul-Americana).

Nós fomos procurados pelo empresário dele (Falcão) e achamos interessante. Avançamos um pouco nas conversas, mas o Falcao tinha uma determinação muito clara que queria jogar em um time que iria disputar a Libertadores. Infelizmente, apesar de eu ter falado que ele poderia disputar a Libertadores com a Portuguesa, isso aconteceria em 2030 (risos), então ele preferiu ir para outro clube.

Alex Bourgeois, presidente da SAF da Portuguesa, em entrevista ao UOL

Com Nani, a recusa se deu pela opção do astro português de se aposentar. A Portuguesa chegou a oferecer uma proposta de três meses ao ex-companheiro de Cristiano Ronaldo, que estava de saída do Estrela Amadora, de Portugal.

A ideia com o Nani era trazer um jogador que pudesse trazer de volta o orgulho da torcida portuguesa e ter uma conexão real com a comunidade portuguesa no Brasil. Nani é um grande jogador, os números falam por si próprio, ganhou absolutamente tudo que se poderia ganhar, só não foi campeão do mundo com Portugal, foi do Europeu. Ele estava jogando na primeira divisão de Portugal, então viria para ser titular. Infelizmente ele teve alguns problemas pessoais e preferiu encerrar a carreira antes de vir para cá.

Confira outros trechos da entrevista do UOL com Alex Bourgeois, presidente da SAF da Portuguesa

Como melhorar a presença do público na Mercado Livre Arena Pacaembu?

"É um trabalho a médio e longo prazo. Você não muda essa realidade em alguns jogos, mas estamos trabalhando nesse sentido e já sentido melhorias. Temos o nosso matchday, onde o torcedor encontra várias opções de entretenimento antes dos jogos, estamos valorizando o nosso programa de sócio torcedor, e percebemos que a nossa torcida está gostando. Também estamos trabalhando com o público infantil e incentivando as famílias a irem aos jogos. Contra a Inter de Limeira (jogo realizado em 7/2), por exemplo, crianças até seis anos não pagaram ingresso".

Qual o planejamento a curto, médio e longo prazo para o futuro da Portuguesa?

"A curto prazo o planejamento é fazer um Paulistão seguro, até pelo pouco tempo que tivemos para a nossa preparação. A SAF, por exemplo, passou a existir oficialmente no dia 2 de janeiro. No dia 15 já estávamos em campo contra o Palmeiras, em um clássico no Allianz Parque. E estamos conseguindo bons resultados. O grande objetivo nesse ano é subir no Campeonato Brasileiro. A médio e longo prazo o planejamento é recolocar a Portuguesa na Série A do Campeonato Brasileiro, com uma gestão séria e profissional".

Quais são os modelos em que a SAF da Lusa se inspira?

"Temos bons exemplos no Brasil e pelo mundo, mas ser SAF não é um sinônimo de sucesso. O maior clube do mundo, o Real Madrid, por exemplo, não é uma empresa, tem sócios, um presidente, mas é gerido como uma empresa. É claro que todo mundo gostaria de ser o Real Madrid, mas dentro da nossa realidade gostamos do modelo de gestão do Brighton, da Inglaterra. Um clube que consegue mesclar um futebol ofensivo, como gostamos, com um excelente modelo de gestão. Eles sabem trabalhar muito bem com números, dados, e conseguem monitorar bem o mercado. Descobrem jovens talentos, evoluem esses talentos e conseguem boas negociações. Tudo isso sendo competitivos esportivamente".

Qual seu maior objetivo como CEO da Portuguesa?

"Recolocar a Portuguesa no lugar que ela merece, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas fazer isso sem loucuras, com uma gestão séria e profissional, subindo um degrau por vez. Esse é o nosso objetivo".

Existe um prazo para o término das obras no Canindé?

"Nós teremos uma arena moderna, uma das melhores do Brasil, com tudo de melhor para receber shows, eventos e, claro, o nosso torcedor da melhor maneira possível. Nossa expectativa é tê-la pronta no começo de 2028".