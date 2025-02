Portuguesa fecha acordo de patrocínio com universidade

A Portuguesa tem um novo parceiro para a sequência da temporada. A UniCesumar será patrocinadora da Lusa até o final do ano.

A universidade terá a sua marca exposta no calção de jogo do time luso durante o Paulistão, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série D, começando já na partida desta quinta-feira, contra o São Bernardo.

Além do patrocínio, a UniCesumar também dará descontos especiais para membros do "Somos Lusa", o programa de sócio torcedor da equipe rubro-verde.

CRONOGRAMA DE MATCHDAY! ????? Confira a programação do nosso Matchday e aproveite o evento ao máximo! Serão diversas ativações, desafios, brindes e muito mais esperando por você e sua família. Esperamos você em frente ao restaurante Bubu à direita do portão 01 (Praça... pic.twitter.com/f7ArGSZ2rQ ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) February 20, 2025

"A UniCesumar é uma referência na sua área e ficamos felizes por contarmos com um parceiro desse nível ao nosso lado. Que possamos comemorar muitas vitórias juntos", comemorou Fred Mourão, vice-presidente de marketing da Portuguesa.

"Com o Educa Esporte, buscamos na?o apenas fomentar a pra?tica esportiva, mas tambe?m desenvolver valores sociais, e?ticos e intelectuais. Nosso objetivo e? unir esporte e educac?a?o para criar oportunidades e transformar vidas", destaca o diretor de relac?o?es institucionais da UniCesumar, Jose? Henrique Saviani.

Com 11 pontos ganhos, a Portuguesa briga pela classificação no Grupo B do Campeonato Paulista, ao lado de Santos, Guarani e Red Bull Bragantino.