Pepa avalia goleada na Copa do Nordeste e projeta próximos jogos do Sport

O Sport goleou o Moto Club nesta quarta-feira, por 5 a 0, na Ilha do Retiro, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. Técnico do Leão, Pepa entende que a vitória foi importante, já que o time vinha de uma dura derrota no clássico contra o Náutico, pelo Campeonato Pernambucano.

A equipe mandante dominou o jogo do início ao fim, com o placar sendo aberto aos 28 minutos da primeira etapa. O treinador elogiou a postura dos jogadores após o primeiro tento.

"Fomos muito sérios, muito competentes, independentemente do adversário, porque vínhamos tão feridos que, tivesse quem tivesse do outro lado, nós tínhamos que ser iguais ao que fazemos durante a semana. Não temos muito tempo para trabalhar, é muito jogo, mas isso não serve de desculpa para nada", afirmou Pepa, em coletiva após o jogo.

"A equipe procurou o gol desde o primeiro até o último minuto, sempre procurando dinâmicas e espaços. O gol não saiu tão cedo como queríamos, mas a equipe ficou tranquila com a bola, sempre procurando por dentro ou por fora, com cruzamentos, finalizações e combinações", completou.

Com gols de Barletta, Atencio, Pablo, Fabricio Domínguez e Carlos Alberto, o Leão goleia o Moto Club na Ilha do Retiro pela Copa do Nordeste!

O Sport vira a chave e passa a focar no Pernambucano e na Copa do Brasil. O Leão tem pela frente dois jogos fora de casa contra Petrolina e Operário-MT, pelo Estadual e pelo torneio nacional, respectivamente. Pepa falou sobre a sequência da equipe.

"Não muda nada. Trabalhar em cima de vitórias, seja contra quem ou onde for, é diferente. Recuperar bem, trabalhar bem, termos noção que voltamos aqui (Recife) praticamente para fazer escala para Cuiabá. Nosso espírito é o mesmo. Irmos a Petrolina com o intuito de vencer o jogo e garantirmos vaga nas quartas de final em casa e, ao mesmo tempo, preparar o elenco para os próximos dois jogos, com duas viagens e dois campos complicados", pontuou o treinador.

A vitória contra o Petrolina proporciona ao Sport decidir as quartas de final do Estadual como mandante. A equipe ocupa a quarta posição, com 12 pontos, e já está classificada. A bola rola neste sábado, às 16h30 (de Brasília).

Já o duelo contra o Operário-MT é válido pela primeira fase da Copa do Brasil, e o triunfo garante o Leão na etapa seguinte. O jogo está marcado para as 21h30 da próxima terça-feira.