Palmeiras x Botafogo-SP: horário e onde assistir ao jogo pelo Paulistão

Palmeiras e Botafogo-SP se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir? A partida terá transmissão da TNT (TV por assinatura) e da Max (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Atual tricampeão paulista, o Palmeiras está fora da zona de classificação e precisa da vitória. O Verdão está cinco pontos atrás da Ponte Preta e do São Bernardo.

A equipe de Abel Ferreira venceu apenas uma das últimas quatro partidas. Na rodada anterior, o Palmeiras empatou o clássico com o São Paulo por 0 a 0, em casa.

O Botafogo-SP ainda sonha com a vaga para as quartas de final. A equipe de Ribeirão Preto precisa vencer o Palmeiras e torcer para um tropeço do Mirassol para chegar com chances na última rodada.

Palmeiras x Botafogo-SP -- Campeonato Paulista 2025