Palmeiras segue vivo por vaga nas quartas do Paulista, mas não depende só de si; veja situação

O torcedor palmeirense pode respirar aliviado, pelo menos por enquanto. Nesta quinta-feira, pela 11ª rodada, o Palmeiras venceu o Botafogo-SP de virada, por 3 a 1, no Allianz Parque. Com a vitória, o Verdão se manteve vivo na briga por uma vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista, mas ainda não depende só de si.

A uma rodada do fim da primeira fase, o Alviverde ainda está fora da zona de classificação ao mata-mata. O Palmeiras é o terceiro colocado do Grupo D, com 20 pontos - tem dois a menos que a Ponte Preta (segunda colocada) e o líder São Bernardo, que está em campo neste momento enfrentando a Portuguesa.

Dessa forma, a classificação às quartas de final não depende apenas do Verdão. O Palmeiras precisa, obrigatoriamente, não só vencer seu próximo jogo, mas também torcer - e muito - por um empate ou uma derrota da Ponte Preta, atual vice-líder da chave.

O último e decisivo duelo do Palmeiras na fase de grupos do Paulista acontece contra o já classificado Mirassol. A bola rola neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Campos Maia. Simultaneamente, a Ponte Preta recebe o Red Bull Bragantino no Moisés Lucarelli, enquanto o São Bernardo pega o São Paulo no Estádio 1º de Maio.

Qualquer cenário de derrota ou empate no domingo elimina a equipe palmeirense. Em contrapartida, em caso de vitória do Palmeiras e derrota da Ponte Preta na última rodada, o Alviverde ultrapassa a Macaca no número de pontos (23 contra 22) e avança às quartas de final como segundo do Grupo D.

Já em caso de triunfo palmeirense e empate da Ponte Preta, a pontuação das equipes será a mesma, e a decisão de quem vai ao mata-mata será nos critérios de desempate. O número de vitórias também estaria empatado, então a definição seria no saldo de gols, critério no qual o Verdão leva vantagem neste momento (dez contra seis).

Um cenário de vitória do Palmeiras e duas derrotas do São Bernardo também classifica o Alviverde, uma vez que a pontuação também ficaria 23 contra 22.

Ainda existe a possibilidade do Palmeiras fechar a primeira fase na liderança do Grupo D. No entanto, para isso, seria necessário uma combinação de: vitória do Palmeiras, duas derrotas do São Bernardo e empate ou derrota da Ponte Preta na última rodada.