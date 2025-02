Palmeiras se apoia em ótimo retrospecto contra o Botafogo-SP para seguir vivo no Paulistão

Nesta quinta-feira, o Palmeiras encara um desafio decisivo em busca de uma vaga no mata-mata do Campeonato Paulista. O Verdão recebe o Botafogo-SP a partir das 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 11ª rodada do torneio estadual.

Após a vitória da Ponte Preta sobre o São Paulo na última quarta-feira, o Alviverde precisa mais do que nunca vencer o Botafogo-SP para seguir na briga por um lugar nas quartas de final. Para isso, a equipe pode se apoiar no ótimo retrospecto que defende contra o time de Ribeirão Preto.

Ao todo, Palmeiras e Botafogo-SP duelaram 96 vezes. O Verdão saiu vitorioso em 59 desses embates, enquanto o adversário do interior paulista ganhou somente 12. Os outros 25 jogos terminaram em empate.

Neste século XXI, a distância que separa o retrospecto entre os dois clubes parece ser ainda mais expressiva. Foram 18 partidas disputadas, com 12 vitórias do Alviverde e cinco empates.

O Botafogo-SP bateu o Palmeiras uma única vez de 2001 para cá: pelo Paulista de 2014, ainda pela fase de grupos. Na ocasião, o time da Barra Funda foi superado por 3 a 1, fora de casa. Valdivia, de pênalti, foi quem descontou para o Verdão.

A Era Abel Ferreira no Palmeiras veio para confirmar a 'freguesia'. Desde que o treinador assumiu o Alviverde, foram cinco confrontos, com três vitórias palmeirenses e dois empates - ou seja, o português nunca perdeu para o rival de Ribeirão Preto.

O último encontro entre as equipes foi em maio do ano passado, em confronto válido pela terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, no Allianz Parque, vitória alviverde por 2 a 1. Já no duelo de volta, no Estádio Santa Cruz, o 0 a 0 não saiu do placar.

O Palmeiras, neste momento, é o atual terceiro colocado do Grupo D, com 17 pontos - tem cinco a menos que a Ponte Preta, segunda colocada, e cinco a menos que o líder São Bernardo, ambos com 22 pontos.

A tendência, porém, é que o Verdão não tenha vida fácil no Allianz Parque. O embate também é decisivo para o Botafogo-SP, que precisa vencer o Palmeiras e torcer por um tropeço do Mirassol caso queira seguir sonhando com uma vaga nas quartas de final do Paulistão.