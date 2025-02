Palmeiras recebe Botafogo para evitar eliminação precoce no Paulistão e consequente vexame

O desempenho ruim e a oscilação na temporada fizeram o Palmeiras chegar à penúltima rodada do Paulistão desesperado. O time de Abel Ferreira joga nesta quinta-feira, em casa, com a obrigação de ganhar o decisivo duelo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. A bola rola às 19h30 no Allianz Parque, que estará longe de ter suas arquibancadas lotadas - pouco mais de 15 mil ingressos foram vendidos até esta quinta.

O Palmeiras é o terceiro colocado do Grupo D e corre risco de ser eliminado precocemente e não disputar o mata-mata, algo que não acontece desde 2010. São 17 pontos para o time de Abel Ferreira, que resolveu criticar a fórmula de disputa do Estadual - a mesma em vigor desde 2018 - para justificar a pontuação baixa da equipe no torneio.

O cenário se tornou ainda mais desfavorável depois que a Ponte Preta, vice-líder da chave, venceu o São Paulo no MorumBis, e subiu para 22 pontos. Portanto, uma vitória em casa sobre o rival de Ribeirão Preto é obrigatória para manter o Palmeiras com chance de classificação. Se empatar ou perder, o time estará eliminado e jogará a rodada final da primeira fase sem ambições.

Estêvão está recuperado de uma amidalite, sem mais o quadro febril que lhe atrapalhou nos últimos dois jogos, e é a principal esperança de gols para o Palmeiras, um time que tem produzido muito pouco em 2025 e que encontrar dificuldades de superar qualquer defesa.

"Estou 100% recuperado e comprometido para conseguir mais três pontos. O time teve uma pré-temporada curta para se adaptar às necessidades físicas e técnicas mas estamos nos dedicando ao máximo", afirmou o meia-atacante de 17 anos.

Ele volta a estar 100% e retoma a titularidade, mas há uma baixa importante: Maurício. O meia terá de ser operado depois de machucar o ombro nos primeiros minutos do clássico com o São Paulo e deve desfalcar a equipe por dois meses. O outro desfalque é o capitão Gustavo Gómez, em recuperação de lesão muscular. O jovem Naves jogará no lugar do defensor paraguaio.

O Palmeiras está invicto há 10 jogos contra o Botafogo. São oito vitórias e dois empates desde o último revés, pelo Campeonato Paulista de 2014, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X BOTAFOGO-SP

PALMEIRAS - Weverton; Mayke, Naves, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

BOTAFOGO-SP - João Carlos; Ericson, Edson e Alisson Cassiano; Wallison, Sabit, Gabriel Bispo, Alejo e Gabriel Risso; Douglas Baggio e Alexandre Jesus. Técnico: Márcio Zanardi.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi.

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Allianz Parque.