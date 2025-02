Palmeiras não pode depender da base com receita absurda, diz Gabi Martins

O ótimo trabalho nas categorias de base não pode servir de desculpa para o Palmeiras não fazer boas contratações, analisou Gabi Martins, no Fim de Papo, nesta quinta (20).

Na opinião da comentarista, o Palmeiras precisa ir ao mercado para contratar peças de reposição para o elenco, que já não é mais forte como nas últimas temporadas.

Faltou reposição [no elenco]. É inegável que o Palmeiras tem um trabalho de base absurdo. Não é possível que todos os anos joias sejam reveladas. Só que não dá para depender só da base em um time com uma arrecadação absurda, um time que é o melhor do Brasil nos últimos anos.

Gabi Martins

