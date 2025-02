Palmeiras pode ser eliminado mesmo com 4ª melhor campanha do Paulistão

O Palmeiras recebe o Botafogo-SP pressionado e corre o risco de ser eliminado do Campeonato Paulista com uma das melhores campanhas da competição. Com 17 pontos, o Alviverde estaria com a classificação encaminhada em qualquer outra chave, mas é o terceiro do Grupo D e pode se despedir do Estadual ainda nesta quinta-feira (20).

O que aconteceu

O Palmeiras possui a quarta melhor campanha do Paulistão. O Alviverde pode ser ultrapassado na classificação geral pelo Mirassol, vice-líder do Grupo A, com 16 pontos, que encara o Red Bull Bragantino nesta quinta (20), às 18h30 (de Brasília).

O Alviverde estaria entre os dois primeiros em qualquer outra chave. A pontuação atual garantiria a segunda colocação do Grupo A, atrás apenas no Corinthians, a liderança nas chaves B e C, lideradas por Santos e São Paulo, respectivamente.

A chave do time de Abel Ferreira, porém, possui três das quatro melhores equipes da primeira fase do Estadual. Apenas o Corinthians, líder da classificação geral, com 26 pontos, não integra do Grupo D.

Dessa forma, o Palmeiras precisa de uma vitória nesta quinta-feira (20), para ir para a última rodada com chance de classificação. Um empate ou derrota contra o Botafogo-SP acaba com as chances alviverdes de ir para o mata-mata e brigar pelo tetracampeonato. O jogo será às 19h30 (de Brasília).

A classificação geral do Paulistão define os mandos de semifinal e final no mata-mata e as equipes rebaixadas, mas não quem avança. Os dois primeiros de cada chaves irão para as quartas de final, independentemente de sua posição no ranking geral.

Confira a classificação geral do Paulistão

Corinthians - 26 pontos São Bernardo - 22 Ponte Preta - 22 Palmeiras - 17 Mirassol - 16 São Paulo - 16 Santos - 15 Novorizontino - 15 Guarani - 12 Red Bull Bragantino - 11 Portuguesa - 11 Botafogo-SP - 11 Velo Clube - 10 Noroeste - 7 Água Santa - 7 Inter de Limeira - 7

Cenários que evitam eliminação

Duas vitórias do Palmeiras + duas derrotas do São Bernardo.

Duas vitórias do Palmeiras + uma derrota da Ponte Preta

Duas vitórias do Palmeiras + um empate da Ponte Preta*

*igualaria em pontos e vitórias (primeiro critério de desempate) e dependeria de saldo de gols

Como está o Grupo D?

São Bernardo - 22 pontos (7V e +5 de SG) Ponte Preta - 22 pontos (6V e +6 de SG) Palmeiras - 17 pontos (4V e +8 de SG) Velo Clube - 10 pontos (2V e -4 de SG)

Contra quem cada time joga?

Palmeiras

Botafogo-SP (C)

Mirassol (F)

São Bernardo

Portuguesa (F)

São Paulo (C)

Ponte Preta