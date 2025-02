Abel escala Palmeiras com novidade na zaga e Flaco no ataque; veja times

Palmeiras e Botafogo-SP estão escalados para o jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, que ocorre a partir das 19h30 (de Brasília) no Allianz Parque. O duelo vale a permanência do alviverde no estadual.

O time comandado por Abel Ferreira vem ao gramado com: Weverton; Marcos Rocha, Benedetti, Murilo e Piquerez; Emi Martinez, Richard Rios e Raphael Veiga; Estêvão, Flaco López e Facundo Torres.

Abel Ferreira surpreendeu na defesa e Benedetti, jovem de 18 anos, faz dupla de zaga com Murilo. No ataque, Flaco López fará a função de centroavante com Estêvão e Facundo Torres nas pontas.

Já o Botafogo-SP, de Márcio Zanardi, está escalado com: João Carlos; Wallison, Alisson Cassiano, Ericson e Risso; Edson, Gabriel Bispo, Sabit e Dramisino; Jonathan Cafu e Alexandre Jesus.

Tudo no jeito pra mais 90 minutos. Estamos escalados! 📋#PALxBOT pic.twitter.com/zwVNxA7t94 -- SE Palmeiras (@Palmeiras) February 20, 2025