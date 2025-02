Otávio é apresentado no Fluminense e mostra ambição: 'Marcar meu nome com conquistas'

Depois de muito sucesso e títulos com a camisa do Atlético-MG, o volante Otávio resolveu trocar de ares e aceitou a "irrecusável" proposta do Fluminense. Apresentado nesta quinta-feira, mostrou enorme ambição por fazer história na nova casa, na qual quer se eternizar com troféus e grandes apresentações.

O volante foi um pedido do técnico Mano Menezes, que queria aumentar ainda mais a experiência do grupo. "Batizado" pelos novos companheiros ao passar por um corredor levando tapas e petelecos, o jogador citou a grandeza do Fluminense para explicar o motivo de aceitar a proposta.

"Não é todo dia que você recebe convite de um grande clube como o Fluminense, para você estar defendendo as cores de um grande. Claro, eu estava muito adaptado, muito feliz no Galo, mas quando Deus abre as portas de um grande clube, você não pode deixar de dar atenção e pensar com carinho", disse Otávio, a todo momento engrandecendo o time carioca.

"O projeto é maravilhoso, com ambições. Tem o Mundial para disputar, e outras coisas e tenho certeza que deixarei meu nome marcado na história do clube. Estou motivado e preparado para fazer história não só com passagem, mas com conquistas individuais e coletivas."

O jogador assinou até 2027 e espera cumprir todo seu contrato. "Em todo clube pelo qual passei, sempre tive uma identidade, com mais de 100 jogos disputados, e isso para mim é muito importante. Não venho pensando em jogar só uma temporada, e sim em marcar meu nome no clube. E tenho certeza vou ser muito feliz aqui."