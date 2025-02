Olaria x ABC: confira prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil

O ABC visita o Olaria nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ), pela estreia das duas equipes na Copa do Brasil. No regulamento deste ano nenhum dos times tem vantagem do empate, como acontecia anteriormente.

Assim, por se tratar de um único duelo, o classificado será quem vencer nos 90 minutos. Ao fim deles, caso o duelo esteja empatado, a vaga será decidida na disputa de pênaltis.

ONDE ASSISTIR: O duelo entre Olaria e ABC terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pela Prime Vídeo.

O ABC joga pela sua honra na temporada, uma vez que foi eliminado de forma surpreendente na fase eliminatória da Copa do Nordeste pelo modesto Maracanã do Ceará nos pênaltis, após empate sem gols no tempo regulamentar.

O time está classificado para as semifinais do Campeonato Potiguar, mas sabe que precisa dar uma boa resposta para seus torcedores na Copa do Brasil, além de fazer um bom dinheiro com a vaga na segunda fase, algo que faz parte do planejamento financeiro para 2025.

O ABC é dirigido pelo técnico Ney Franco, campeão da Copa do Brasil de 2006 pelo Flamengo. O destaque do time é o atacante Walyson, ídolo do ABC e que está a dois gols de chegar ao centésimo tento com a camisa do Mais Querido.

Pelo lado do Olaria este será o primeiro jogo oficial do time, que não atua desde 2024, quando perdeu a final da Segunda Divisão do Campeonato Carioca para o Maricá nos pênaltis. Foi neste jogo que se classificou para a Copa do Brasil, que disputou pela primeira vez em 2024, sendo eliminado pelo São Bernardo na primeira fase, com uma derrota por 1 a 0. A equipe não está em nenhuma das séries nacionais e joga apenas torneios estaduais.

O time do subúrbio do Rio de Janeiro é dirigido por Marcus Alexandre, que se destacou como treinador nas categorias de base do Vasco. Ele foi apresentado há duas semanas, quando assumiu o comando do time.

FICHA TÉCNICA



OLARIA-RJ X ABC-RN

Local: Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 20 de fevereiro de 2025 (Quinta-feira)



Horário: 21h30(de Brasília)



Árbitro: Anderson Ribeiro Goncalves (GO)



Assistentes: Tiago Gomes da Silva (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

OLARIA: Victor Hugo, Rossales, João Renato, Thiago Silva e Lucão; Recife, Silvano, Mateus Bastos e Wesley Manga; Rodriguinho e Gabriel Sathler. Técnico: Marcus Alexandre

ABC: Felipe Garcia, Matheus Rocha, Windson, Bruno Bispo e Lucas Sampaio; Wellington Reis, Madison e Adeílson; Islan, Wallyson e Emanuel. Técnico: Ney Franco