Observado por Dorival, Neymar foi quem mais driblou em vitória do Santos

Neymar realizou a sua quinta partida pelo Santos nesta quarta-feira, na vitória de 3 a 0 sobre o Noroeste, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O meia-atacante ficou em campo até os 23 minutos do segundo tempo e não participou de gols, mas somou bons números.

O camisa 10 foi quem mais driblou na Vila Belmiro. Foram três fintas certas. Além disso, criou uma grande chance, deu um passe decisivo, finalizou duas vezes, venceu cinco de nove duelos e sofreu duas faltas. Os dados são do Sofascore.

Neymar foi acompanhado de perto por Dorival Júnior. O técnico da Seleção Brasileira assistiu ao embate de um dos camarotes da casa alvinegra. Após o jogo, ele foi ao vestiário e conversou com Pedro Caixinha, comandante do Santos.

O astro soma cinco partidas pelo Peixe desde o retorno, sendo quatro como titular. Ele tem um gol e uma assistências, ambos no triunfo de 3 a 1 sobre o Água Santa.

Dorival se prepara para convocar o Brasil para as próximas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A equipe volta a campo no dia 20 de março, quando recebe a Colômbia, pela 13ª rodada do torneio. Depois, o desafio será contra a Argentina, fora de casa.

A Seleção Brasileira está apenas na quinta colocação das Eliminatórias, com 18 pontos, seis a mais que a Venezuela, primeira seleção fora da zona de classificação. As seis primeira se classificam direto para o Mundial dos Estados Unidos de 2026. A sétima vai para a repescagem.

O Santos, por sua vez, volta a campo no domingo, quando visita a Inter de Limeira, pela última rodada do Estadual. A bola rola no gramado do Estádio Major José Levy Sobrinho a partir das 18h30 (de Brasília).

O Peixe está na liderança do Grupo B, com 15 pontos, três a mais que o Guarani, que empatou e está em segundo. Red Bull Bragantino e Portuguesa completam a chave, ambos com 11.