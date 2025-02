No tie-break, Minas perde do Fluminense e desperdiça chance de dormir na liderança da Superliga feminina

Nesta quinta-feira, pela 18ª rodada da Superliga feminina de vôlei, o Minas recebeu o Fluminense na Arena UniBH, em Belo Horizonte, e perdeu por 3 sets a 2, com parciais de 25/15, 18/25, 23/25, 25/23 e 14/16.

Com o resultado, o Minas, apesar de ter alcançado 40 pontos, ficou atrás do líder Praia Clube, que apresenta 41 e um jogo a menos. Do outro lado, o Fluminense chegou a 35 somados, agora em quinto.

O Minas retorna às quadras na próxima quinta-feira, contra o Bauru, pela 19ª rodada da Superliga. A partida acontece às 18h (de Brasília), na Arena Paulo Skaf. Um dia antes, também pela 19ª rodada da competição, o Fluminense recebe o Mackenzie, às 21h, no Ginásio Hebraica Rio.

VEEEEEEEEENNNNNCEEE O FLUMINEEEEENNNSEEEE! VITÓRIA GIGAAANTE DAS #GUERREIRASDOVÔLEI! FORA DE CASA, FLU DERROTA O MINAS POR 3X2 EM UM JOGO ESPETACULAR! VAAAAAMOOOSS, TRICOLOR! ?????????? pic.twitter.com/ZwDXYbUstT ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 21, 2025

No primeiro set, a equipe do Minas começou desligada e viu o adversário abrir três pontos de vantagem. Porém, logo se recuperou e virou, não dando chances ao adversário. Assim, fechou por 25 a 15.

O segundo começou da mesma maneira. O Fluminense largou na frente, desta vez abrindo seis de vantagem. O Minas, por sua vez, até diminuiu o prejuízo para dois pontos na metade do set, mas não conseguiu evitar o revés por 25 a 18.

O Fluminense embalou e venceu o terceiro set, o mais equilibrado da partida. As equipes lutaram e ficaram empatadas por 11 vezes ao longo do set, até que os visitantes saíram vencedor por 25 a 23.

No quarto, o Minas viu o Fluminense abrir cinco pontos. Mas em uma ótima sequência, a equipe tirou o prejuízo, virou o marcador e levou a partida para o tie-break após fazer 25 a 23.

Em um quinto set também muito equilibrado, os visitantes levaram a melhor. Com 30 pontos marcados no total, o Fluminense, que saiu atrás no início, venceu por 16 a 14.

Barueri supera o Brasília

Ainda nesta quinta-feira, o Barueri visitou o Brasília no Ginásio Sesi Taguatinga, no Distrito Federal, e venceu por 3 a 0, com parciais de 25/16, 31/29 e 25/19.

Assim, a equipe paulista, que bateu o Mackenzie na rodada anterior, emendou o segundo triunfo na competição e pulou para a oitava colocação, agora com 19 pontos. Do outro lado, o Brasília seguiu na décima posição, com 16 pontos, cinco a mais em relação Pinheiros, que abre a zona de rebaixamento.