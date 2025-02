Ninguém consultou o Palmeiras, diz lateral sobre protestos contra sintético

Marcos Rocha, lateral direito do Palmeiras, rebateu as críticas dos jogadores que arquitetaram uma ação contra o gramado sintético e disse que nenhum atleta do Alviverde — que joga há bons anos no sintético — foi consultado para saber o que eles pensam a respeito.

O que ele disse

Eu peguei a fase do gramado natural aqui [no Allianz Parque]. A gente teve muita dificuldade. A chegada do gramado sintético no Palmeiras é em relação à qualidade. Para que a gente tivesse um campo rápido, que favorecesse o nosso jeito de jogar. Nunca tive nenhum tipo de lesão. O gramado sempre favoreceu para que a gente pudesse jogar bem. O engraçado é que ninguém consultou ninguém do Palmeiras. Saiu esse debate, mas ninguém ligou para alguém aqui do Palmeiras para perguntar nossa opinião. Marcos Rocha, na zona mista após a vitória do Palmeiras contra o Botafogo-SP.

É estranho quando as pessoas querem questionar, se nós estamos há cinco anos e ninguém perguntou como estamos nos sentindo com o gramado. O Palmeiras está de parabéns, é um gramado licenciado pela Fifa. Eu prefiro um sintético de qualidade do que um gramado natural ruim".

O que aconteceu

Na última terça-feira (18), diversos jogadores publicaram nas redes sociais uma ação contra a grama sintética. Neymar, Lucas e Thiago Silva foram as figuras de peso apontados como líderes do episódio.

Atlético-MG, Botafogo e Palmeiras, clubes da Série A que têm sintético em seus estádios, se pronunciaram dizendo que respeitam a opinião dos atletas, mas que as críticas são rasas e sem base científica.

A CBF aguarda estudo para dar panorama sobre lesões no gramado sintético. A entidade aguarda o resultado de um levantamento feito ao longo do Brasileirão 2024 para entender a incidência de lesões ao longo do campeonato: onde ocorreram, em qual campo, em qual parte do corpo, se teve trauma ou foi muscular.