NFL já debate gramado para próximo jogo na Arena após cornetas na estreia

A condição do gramado da Neo Química Arena para o segundo São Paulo Game já está em pauta na NFL. A liga de futebol americano trata o tema internamente para evitar que polêmicas sobre o campo se repitam na edição deste ano.

O que aconteceu

O diretor-geral da NFL no Brasil, Luis Martínez, afirmou que uma equipe especializada nos EUA está debatendo a questão desde agora. Ele destacou que assegurar o padrão de qualidade nos palcos onde são disputados jogos da liga é prioridade. Por isso, os trabalhos já começaram seis meses antes da data do confronto, marcado para 5 de setembro e que desta vez terá o Los Angeles Chargers como mandante.

O executivo também disse que não há uma preferência por gramado natural ou sintético e elogiou a estrutura da Neo Química Arena, que sediará novamente o São Paulo Game. O que importa, segundo ele, é a qualidade do campo. O estádio do Corinthians foi contemplado novamente após ter desbancado estádios rivais, após extensa inspeção da NFL, para ser o palco da primeira partida no Brasil.

Para nós, a prioridade número 1 é garantir sempre que os jogadores tenham as condições corretas para jogar. Temos um time muito grande e especializado trabalhando para garantir que o gramado seja o correto, ótimo, com as condições e padrões da NFL. Estamos falando desde agora como vamos garantir isso [qualidade do gramado] para o próximo jogo. Nosso time nos EUA está trabalhando desde já para saber as condições ideais para o nosso próximo jogo.

Temos os dois [gramados naturais e sintéticos] na NFL. Qual [é o preferido]? Depende de muitas coisas, mas os jogadores também estão acostumados a jogar [em ambos], Pode ser um ou outro. Mas a Arena Corinthians para nós é um grande estádio, uma grande parceria.

Luis Martínez, diretor-geral da NFL no Brasil

Neo Química Arena recebeu o primeiro jogo da NFL no Brasil Imagem: Karen Fontes/Ag. Estado

Apesar do sucesso da edição de 2024, o gramado do São Paulo Game foi alvo de reclamação de atletas da NFL e de espectadores por escorregões e buracos —até LeBron James cornetou nas redes sociais. Alguns jogadores dos Eagles e dos Packers demoraram para se adaptar e criticaram a superfície, que é própria para o futebol e não específica para a prática de futebol americano, que exige mais da resistência do campo.

No entanto, a empresa responsável pelo gramado da Neo Química Arena rebateu que os dois times da NFL ignoraram uma recomendação para evitar quedas. Segundo a World Sports, os escorregões não ocorreriam se os atletas usassem travas diferentes nas chuteiras, conforme orientaram. Durante o primeiro tempo da partida, jogadores foram vistos trocando as travas, e o problema se atenuou. Além disso, o campo foi submetido a testes técnicos, como de tração e densidade, e recebeu aval da liga.