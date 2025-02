Nesta quinta-feira, a Multimarcas Consórcios anunciou a renovação de patrocínio com o Atlético-MG até 2026.

A logo da marca, que está presente no manto alvinegro desde 2020, segue na omoplata da camisa do time profissional masculino e das categorias de base.

A empresa também lançou um programa de crédito exclusivo para os torcedores do Galo, chamado "Consórcio da Massa". O projeto contou com canais de comunicação exclusivos e influência de jogadores do time de futebol para explicar como funciona um consórcio, seja para imóveis, serviços ou compra de veículos.