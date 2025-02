Memphis Depay se manifesta após empate do Corinthians na Libertadores: "Jogo ruim"

O Corinthians empatou em seu primeiro desafio na Libertadores. Nesta quarta-feira, a equipe alvinegra ficou no 1 a 1 fora de casa com o Universidad Central, da Venezuela, em duelo de ida da segunda fase da competição. O holandês Memphis Depay afirmou que o time não fez um bom jogo.

O camisa 10 do Timão deu a assistência para Carillo abrir o placar da partida no primeiro tempo. No entanto, a equipe cedeu o empate ao adversário na reta final da segunda etapa.

"Jogo ruim... vamos nos recuperar para a próxima partida! A temporada é longa, e nós temos muito pelo que jogar. Obrigado a todos os torcedores que viajaram", escreveu Memphis, em seu perfil no Instagram.

Apesar da frustração pelo empate, o atacante holandês ganhou uma boa notícia após o jogo. Com a assistência, ele chegou a 15 participações em gols pelo Corinthians e ativou uma das cláusulas estipuladas em seu contrato com o clube. Depay garantiu R$ 1.575.201 como bonificação.

Fim de jogo na Venezuela. Universidad Central 1 ? 1 Corinthians ? Carrillo O duelo de volta acontecerá na próxima quarta-feira (26), na Neo Química Arena.#VaiCorinthians pic.twitter.com/cB8amEBwO5 ? Corinthians (@Corinthians) February 20, 2025

Com o resultado, o Timão precisa vencer para se classificar durante o tempo normal na partida de volta. Se o empate persistir no placar agregado, o embate irá para os pênaltis. Já uma derrota elimina o clube paulista.

O segundo e decisivo encontro entre Corinthians e Universidad Central está agendado para a próxima quarta-feira. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) na Neo Química Arena. O vencedor do confronto enfrenta Barcelona de Guayaquil ou El Nacional na próxima etapa, a última antes da fase de grupos.

Antes disso, entretanto, o Timão tem um compromisso do Campeonato Paulista pela frente. Já classificado, a equipe de Ramón Díaz recebe o Guarani em Itaquera neste domingo, pela 12ª e última rodada da primeira fase do Estadual. O duelo terá início às 18h30.