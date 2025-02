Melk Costa revela drama antes de renovação com o UFC: "Crise de ansiedade pesada"

Depois de muita espera, Melquizael Costa voltará ao octógono mais famoso do mundo neste sábado (22), para encarar o americano Andre Fili no card do UFC Seattle. E mais do que a perda do ritmo de luta, o longo período afastado, desde junho do ano passado, parece ter afetado 'Melk' de outras formas - inclusive na sua vida pessoal.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Melk Costa revelou que chegou a sofrer com crises de ansiedade durante este período inativo no UFC. Isso porque, além da falta de lutas, o peso-pena (66 kg) brasileiro se viu em um impasse sobre sua renovação contratual com o Ultimate e passou a temer pelo fim de sua trajetória na entidade.

"Não sei explicar (o porquê da demora). Eu fiz minha última luta do contrato, quando lutei com o Shayilan (Nuerdanbieke), e estava esperando a renovação. Falaram que estava vindo, mas não chegava. Começou a ficar ruim para mim. Não conseguia mais dormir à noite, tive crise de ansiedade pesada. Ainda mais quando eu abria o Instagram, o Twitter e via lá 'o UFC demitiu fulano de tal' (risos). Foi louco. Mas graças a Deus chegou (a renovação contratual), aí marcaram (a luta) em menos de um mês", contou Melk.

Hora de recuperar o tempo perdido

Passado o susto e de contrato renovado, Melk Costa visa recuperar o tempo perdido, principalmente no âmbito financeiro. Se antes, durante o período sem lutas, o atleta paraense cogitou voltar a atuar como professor de artes marciais e, até mesmo, motorista de aplicativo, agora o peso-pena tem como objetivo estar o mais ativo possível.

"No mínimo quatro (lutas esse ano), tenho que ganhar dinheiro. Eu já estava pensando em abrir uma coisa de aplicativo, tipo Uber, já estava pensando em voltar a dar aula, que é uma parada que eu tinha bastante problema porque acordava muito cedo, fiquei um pouco com trauma (risos). Eram opções que eu já estava vendo porque não tinha luta, não tinha dinheiro, o dinheiro estava acabando, empurrando com a barriga. Graças a Deus caiu essa luta, renovei meu contrato... Na hora que eu assinei meu contrato de renovação foi quando eu respirei de novo. Então, esse ano eu quero ficar bastante ativo", concluiu.

Melquizael Costa estreou no UFC em janeiro de 2023, com uma derrota para o compatriota Thiago Moisés. Na sequência, o lutador paraense, de 28 anos, intercalou resultados positivos e negativos, somando dois triunfos e um revés na organização. Ao todo, Melk possui um cartel profissional de 21 vitórias e sete derrotas no MMA.