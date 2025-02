Matheus Pereira faz exames no Zenit, mas desiste e ficará no Cruzeiro

Não faz muito tempo, Matheus Pereira surpreendeu ao responder sobre a possibilidade de se transferir ao Palmeiras, ao dizer que seu sonho era voltar à Europa já no fim de 2024. Sua mulher está grávida e ele gostaria que o filho nascesse fora do país. Ele teve a oportunidade ao realizar exames no Zenit, mas acabou desistindo do negócio.

Os russos chegaram a acordo com o Cruzeiro para contratar o meia. Matheus Pereira estava apalavrado com o clube russo, mas acabou desistindo do negócio nesta quinta-feira, para revolta dos mineiros.

"Houve um acerto entre Cruzeiro e Zenit, a partir também de um acordo verbal do Matheus Pereira com o clube russo. O jogador foi liberado pra fazer exames, mas depois não formalizou o acordo verbal que tinha com o Zenit. Desta forma, diante do prazo que se encerrava na janela do país, ele não vai pra Rússia", lamentou o Cruzeiro, em nota oficial.

O clube embolsaria uma boa quantia pelo negócio, avaliado em R$ 100 milhões, mas de última hora, o camisa 10 optou por permanecer em Belo Horizonte. Resta saber como será recebido após forçar uma saída.

Quando disse que gostaria de sair, Matheus Pereira fez questão de dizer que não estava insatisfeito no Cruzeiro, mesmo vendo o clube contratar bastante jogadores. Citou que jamais "cuspiria no prato" e que não tinha ciúmes. Fez questão, porém, de citar que reforços estavam chegando com salários maiores.