Marcelo Melo e Rafael Matos vencem Cabral e Rojer e vão às semis do Rio Open

Nesta quinta-feira, pelas quartas de final do duelo de duplas do Rio Open, a dulpa brasileira composta por Marcelo Melo e Rafael Matos venceram por 2 sets a 0 Francisco Cabral (POR) Jean-Julien Rojer (HOL). As parciais foram de 6/4 e 6/3. Agora, os brasileiros avançam para a semifinal.

Desta maneira, na próxima fase do Rio Open, Rafael Matos e Marcelo Melo encaram a dupla composta por Luciano Darderi (ITA) e Mariano Navone (ARG). Na fase anterior, eles foram algozes dos brasileiros Felipe Meligeni Alves e Orlando Luz.

BRASIL NA SEMIFINAL DE DUPLAS ?? ?? Melo/Matos ?? eliminam Cabral/Rojer 6/4 6/3 e pegam Darderi/Navone na semi!#RioOpen pic.twitter.com/G5dbbynj2P ? Rio Open (@RioOpenOficial) February 20, 2025

No primeiro set, Rafel Matos e Marcelo Melo começaram atrás, com Francisco Cabral e Jean-Julien Rojer confirmando o primeiro game. Os brasileiros logo igualaram e, após games equilibrados, conseguiram a primeira quebra no sétimo game, abrindo vantagem de 4/3. A partir daí, mantiveram o controle e fecharam o set em 6/4, aproveitando um erro de Rojer no game decisivo.

O início foi novamente equilibrado, com Cabral e Rojer chegando a liderar por 3/2. No entanto, Matos e Melo reagiram, igualando e conseguindo uma quebra importante no sétimo game, abrindo 4/3. A partir desse momento, os brasileiros impuseram seu jogo, confirmaram seus serviços e fecharam a parcial em 6/3, garantindo a vaga na semifinal após um erro de Cabral.