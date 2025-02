Lesão de artilheiro do Palmeiras atrapalha plano de Abel e afeta Paulinho

Palmeiras e Botafogo-SP se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Paulistão. Além de ser um jogo extremamente importante para seguir vivo na briga para a próxima fase do Estadual, o duelo servirá para Abel mostrar quais são os planos sem o artilheiro do time no ano.

O que aconteceu

Abel tinha redesenhado Palmeiras e fez Maurício brilhar neste início de temporada, mas jogador sofreu lesão complicada e está fora de combate. Maurício é o artilheiro do Alviverde com 5 gols após jogar em nova função como falso 9 no ataque, mas passará por cirurgia para reparar a luxação no ombro direito e deve desfalcar o time por dois meses.

Lesão de Maurício atrasa planos que Abel tinha para o ataque. O técnico estava usando dois atacantes no time para já preparar o terreno para Paulinho. Contratado por R$ 115 milhões do Atlético-MG, o atacante está próximo de retornar aos gramados e disse em sua apresentação no clube que quando mais rendeu não era jogando como um camisa 9.

A posição que mais me sinto confortável para jogar é a mais perto da última linha, não especificamente como um 'nove', um centroavante, mas como um atacante mesmo, com liberdade, que possa cair pelos dois lados, atacar a última linha, estar sempre em busca do gol. O Abel tem todas as maneiras de poder me utilizar, já joguei muito como ponta também, mas o Abel tem uma capacidade imensa de ler o jogador e saber qual o lugar certo para ele no time. Vou estar disposto a ajudar o Palmeiras em qualquer posição.

Paulinho

Flaco López deve herdar vaga de Maurício. O atacante argentino voltou abaixo fisicamente após as férias e chegou a ser cortado até do banco de reservas por Abel Ferreira. No entanto, ele foi titular nos últimos três jogos e marcou dois gols. O quarteto de ataque deve ter: Facundo Torres, Raphael Veiga, Estêvão e Flaco López.

Paulinho pode ser uma solução para o presente e o futuro do Palmeiras. O atacante de 24 anos foi o artilheiro do Atlético-MG nos últimos dois anos: são 50 gols e deu 12 assistências em 2023 e 2024, mesmo tendo atuado com uma lesão durante grande parte da última temporada.

