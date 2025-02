Juventus confirma lesão muscular do português Renato Veiga

Nesta quinta-feira, a Juventus confirmou nas suas redes sociais a lesão muscular de Renato Veiga. Durante o jogo de volta dos playoffs da Liga dos Campeões contra o PSV Eindhoven, o jogador português saiu ainda no primeiro tempo.

Após realizar exames nesta tarde, os médicos identificaram uma lesão no tendão da perna direita. No entanto, o prazo de recuperação do atleta ainda será avaliado pelo clube, "de acordo com os seus sintomas".

Bollettino medico | Le condizioni di Renato Veiga ? JuventusFC (@juventusfc) February 20, 2025

Começando o duelo contra o PSV como titular, Renato Veiga se lesionou nos primeiros minutos da partida. Então, o técnico Thiago Motta substituiu o jogador logo aos 12 minutos do primeiro tempo.

O atleta de 22 anos chegou à Juventus este ano, no início de fevereiro, do Chelsea por empréstimo até o final da temporada. Esta foi somente a quinta partida do português na Velha Senhora, sendo titular em todas.

Agora, o clube italiano soma cinco jogadores no departamento médico. Além de Renato Veiga, Juan Cabal, Arkadiusz Milik e o brasileiro Bremer estão ausentes desde o final de 2024, enquanto o francês Pierre Kalulu se lesionou no final de janeiro.

A Juventus retorna aos gramados neste domingo, contra o Cagliari, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano. Jogando na Sardegna Arena, a partida irá começar às 16h45 (de Brasília).