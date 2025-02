João Fonseca revela conselho de Zverev após derrota: 'Sei que está p...'

Depois de Zverev revelar ter consolado João Fonseca após a derrota no Rio Open, foi a vez de o próprio tenista brasileiro falar sobre o papo que teve com o atual número 2 do mundo.

O que aconteceu

João Fonseca contou o teor da conversa entre os dois após ser derrotado por Alexandre Müller logo na estreia do Rio Open. O brasileiro chegou ao torneio cheio de expectativa após o título do ATP de Buenos Aires, mas não conseguiu se impor diante do tenista francês.

Encontrei o Zverev depois do jogo ontem [terça-feira]. Ele saiu da fisioterapia, levantou da maca e veio falar comigo. Eu o parabenizei pela vitória. E ele me disse: 'sei que você está muito p*** agora. Mas essas coisas acontecem. Você vai evoluir, você vai chegar lá ainda. Boa sorte nos próximos torneios João Fonseca, em entrevista ao podcast New Balls Please, com Fernando Meligeni e Fernando Nardini

João Fonseca disse que conheceu Zverev através de Marcelo Melo, experiente tenista brasileiro e um dos melhores amigos do atual número 2 do mundo.

Eu não o conhecia muito bem. Eu o conheci através do Marcelo Melo. É um cara que sempre me cumprimenta. É muito legal isso: ter o número dois do mundo te cumprimentando e te falando coisas legais

O próprio Zverev já havia dado a sua versão sobre o papo com João Fonseca após vencer o cazaque e xará Alexander Shevchenko nas oitavas de final, na última quarta-feira (19).

Eu disse para ele: 'olha, eu sei que você está chateado agora, mas isso é normal, isso faz parte da jornada'. É a mesma coisa que eu disse a vocês [jornalistas]. Ele vai ser um jogador de top 10 ou top 5 na sua carreira. Mas, de novo: isso não vai acontecer hoje, não vai acontecer amanhã. Isso leva tempo para se desenvolver. E o que ele está fazendo com 18 anos é extraordinário

O que mais disse João Fonseca

Indian Wells. "Vai ser minha primeira vez lá, vai ser uma experiência. É o meu segundo ano como profissional. Obviamente, é um ano que tem mais pressão por defender pontos, quero me manter bem no ranking e até mesmo subir".

O que melhorar. "Quero estar melhor na consistência de jogos no futuro, quero ficar mais sólido durante os jogos. Ainda falta muito a experiência de jogos como o de ontem, de aprender a fazer do menos o mais. Daqui a três anos, quero ter um jogo mais sólido. Confio muito nos meus golpes, mas minha bola em movimento poderia melhorar bastante, principalmente no saibro".