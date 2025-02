Hernan: São Paulo quer evitar 'roteiro Carpini' em decisão sobre Zubeldía

O São Paulo não vai demitir Luis Zubeldía no momento, mas o técnico argentino pode cair em caso de eliminação precoce no Paulistão, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

De acordo com o colunista, a diretoria não pretende repetir com Zubeldía o roteiro vivido com Rogério Ceni e Thiago Carpini à frente do Tricolor.

Há uma ala mais forte no São Paulo que pensa o seguinte: se acontecer uma eliminação precoce no Paulista, não pode repetir o erro que repetiu com o Rogério Ceni e com o Carpini — esperar duas semanas, a intertemporada e as primeiras rodadas do Brasileirão.

Há uma convicção maior de que, se acontecer uma eliminação no Paulista, Zubeldía não continua.

O caminho do Ceni foi exatamente o mesmo com o Carpini. Foi eliminado pelo Novorizontino, deixaram e nas primeiras rodadas do Brasileiro, tchau Carpini.

André Hernan

O colunista explicou que Zubeldía se mantém no cargo por ora, mas é cobrado para apresentar respostas aos problemas do São Paulo, que somou três pontos nos últimos 15 jogados.

Há uma crítica muito grande na questão defensiva, na falta de evolução do time e há nesse momento uma dúvida sobre a continuidade do trabalho, sim.

Porém, não há a decisão tomada sobre demissão. Ontem eu conversei com várias alas da diretoria do São Paulo e ninguém tem a convicção que é hora de trocar.

Nesse momento o Zubeldía segue, mas se acontecer uma eliminação precoce no Paulista, vai ter um debate sobre demissão, sim.

André Hernan

O São Paulo está classificado ao mata-mata do Paulistão, mas não vence há cinco jogos e ainda não garantiu a liderança do seu grupo, o que é critério para jogar as quartas de final em casa.

