Hamilton enaltece início na Ferrari e aposta temporada promissora: 'Estou onde deveria estar'

Passados dois meses do início de sua trajetória na Ferrari, o britânico Lewis Hamilton vem curtindo essa mudança em sua carreira. Motivado pelos resultados positivos nos testes que vem realizando no carro de 2025, ele comentou que fez a escolha certa ao deixar a Mercedes.

"Estou muito animado toda vez que coloco o meu kit. Eu saio e lá está a placa da Ferrari. Eu fico pensando: 'eu estou realmente aqui'. Eu só quero trabalhar o mais duro que eu puder com os grandes profissionais que estão aqui para conseguir os melhores resultados possíveis. Estou onde deveria estar", afirmou o heptacampeão em entrevista ao site da F-1.

O glamour de conduzir um carro vermelho da Ferrari, somada à trajetória cercada por títulos e vitórias construída por Hamilton ao longo de sua trajetória na Fórmula 1, vem contagiando o ânimo do piloto neste início de trabalho na Itália.

"A primeira semana foi definitivamente muito emocionante. Toda vez que chegamos aqui (em Fiorano, pista privada onde a equipe realiza seus testes) você vê a multidão, os mecânicos na garagem. Há muita paixão e vontade de vencer nesta equipe", afirmou.

Após passar as últimas três temporadas simplesmente como coadjuvante, já que a Mercedes (equipe onde ganhou seis dos sete Mundiais de F-1) ficou fora da briga por conquistas, Hamilton torce para que, na Ferrari, ele volte a ser protagonista na briga pelo título.

"É um capítulo completamente novo. Nunca pensei que à essa altura da minha vida eu fosse ter essa excitação a cada dia. Estou começando a trabalhar com um novo grupo de profissionais e me sinto desafiado com os obstáculos que estão por vir. Vou fazer tudo para garantir o máximo de pontos possível", afirmou Hamilton do alto de seus 40 anos.