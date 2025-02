Goleiro da Briosa sofre racismo da própria torcida e equipe abandona campo

O goleiro Tom Cristian, da Portuguesa Santista, foi vítima de racismo por sua própria torcida no confronto contra o São José, em jogo pela Série A2 do Campeonato Paulista, que terminou 3 a 0 aos 30 minutos do segundo tempo.

O que aconteceu

A Portuguesa tinha acabado de sofrer o terceiro gol no confronto, aos 30 minutos da segunda etapa, quando Tom chamou atenção do árbitro da partida. Alguns atletas da equipe foram conversar com os torcedores que, muito irritados, atiraram objetos nos jogadores.

Após o duelo, a equipe publicou uma nota oficial, onde relatou repúdio ao episódio racista contra seu goleiro: "A Briosa é o clube que enfrentou o Apartheid e, por isso, repudia o episódio de racismo relatado pelo goleiro Tom, que teria ocorrido na noite desta quinta-feira (20), na partida diante do São José, válida pelo Paulistão A2".

A Federação Paulista de Futebol também comunicou repúdio às ofensas, e declarou que o confronto foi paralisado e encerrado em 3 a 0 para o São José. "A Federação Paulista de Futebol vem a público manifestar seu repúdio às ofensas racistas contra o goleiro da Portuguesa Santista, Winston Cristian dos Santos, durante a partida contra o São José, nesta quinta-feira. Os atletas e comissão técnica da Portuguesa Santista se recusaram a continuar o jogo".

Confira a nota oficial da Portuguesa Santista:

Os valores da Associação Atlética Portuguesa se traduzem em sua história. Uma história de luta contra todo tipo de preconceito, sobretudo o racial.

A Briosa é o clube que enfrentou o Apartheid e, por isso, repudia o episódio de racismo relatado pelo goleiro Tom, que teria ocorrido na noite desta quinta-feira (20), na partida diante do São José, válida pelo Paulistão A2.