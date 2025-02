Gil responde "muito bem", mas não tem titularidade confirmada no Santos

Pela segunda vez seguida, Gil foi titular do Santos. O zagueiro esteve entre os 11 iniciais na vitória de 3 a 0 sobre o Noroeste, na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O técnico Pedro Caixinha, contudo, não garantiu a permanência do experiente jogador para os próximos jogos.

O comandante elogiou o defensor de 37 anos e afirmou que ele faz parte do processo, mas pediu calma.

"O Gil passa por um processo físico. Ele ainda não teve muitos minutos. Com essa sequência de jogos muito próximos, é a segunda vez que tem que ser substituído em um jogo. Vamos com calma. É um jogador que contamos, tal qual todos os outros zagueiros. É um Gil que esta com um comportamento diferente em jogo. Ele jogava muito mais recuado e agora sobe mais. Hoje tínhamos a missão de que os zagueiros controlassem a entrada da bola no primeiro passe. Tivemos quase sempre bem nesse controle. Gostei como nossos zagueiros fizeram isso", disse.

"Na primeira temporada que estive no Bragantino, tive 10 duplas de zaga. E ficamos 17 jogos sem sofrer gols. Dentro dessas duplas, infelizmente tinham jogadores que pareciam que tinham para-raios, atraiam tudo que era situações negativas. Quando erravam, era gols. Há outros que erram e as coisas seguem em frente. Temos cinco zagueiros que nos dão confiança. O Gil está respondendo muito bem e tem uma boa relação com Zé Ivaldo. Os números provam isso, não posso ir contra. Eu defendo todos por igual. O Gil faz parte do grupo, assim como o Basso, Luan Peres, Zé Ivaldo e Luisão. Todos são importantes para nós. A temporada é longa", ampliou.

Atualmente, o Alvinegro Praiano conta com mais quatro opções para zaga além de Gil: Zé Ivaldo, Luan Peres, João Basso e Luisão. Os quem mais estão recebendo chances são Zé Ivaldo e Luan Peres.

Em um primeiro momento, Gil não estava nos planos da comissão técnica de Caixinha. O Santos, porém, apresentou diversas falhas defensivas nas primeiras partidas do ano. Com isso, a torcida pressionou o comandante, que decidiu dar uma chance ao zagueiro.

O camisa 4, que foi um dos pilares do Peixe na última temporada, soma quatro aparições em 2025, sendo três como titular. Em nenhum jogo ele completou os 90 minutos.

O Santos volta a campo no domingo, quando visita a Inter de Limeira, pela última rodada do Estadual. A bola rola no gramado do Estádio Major José Levy Sobrinho a partir das 18h30 (de Brasília).

O Alvinegro Praiano está na liderança do Grupo B, com 15 pontos, três a mais que o Guarani, que empatou e está em segundo. Red Bull Bragantino e Portuguesa completam a chave, ambos com 11. Os dois clubes entram em campo nesta quinta-feira e, caso percam, garantem o time de Caixinha na próxima fase.