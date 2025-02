Gaules revela interesse do Santos por Kelvin Oliveira após pedido de Neymar

Nesta quinta-feira, Gaules, presidente do G3X FC, confirmou que o Santos possui interesse em de Kelvin Oliveira, destaque no futebol de 7. A contratação foi um pedido de Neymar, que deseja contar com o atleta no Alvinegro Praiano.

"Não vou esconder. Neymar entrou em contato com o Kelvin já faz um tempo. Ele tem o desejo de ter o Kelvin no Santos, de jogar com ele. Eles conversaram, o Kelvin sempre muito correto em toda a sua postura. Quem não tem o sonho de jogar ao lado do Neymar? Estamos vendo isso daí, eu, Neymar e Santos. Vamos ver como isso vai se desenrolar, acredito que nos próximos dias. Se vai ou não vai essa negociação", afirmou Gaules, em live no seu canal da Twitch.

Porém, o Peixe terá um concorrente na negociação. De acordo com o presidente da G3X, Jake Paul ofereceu uma fortuna para Kelvin Oliveira fechar com sua equipe na Kings League.

"Junto com essa decisão que ele está tomando ainda tem o Jake Paul, que chegou com uma proposta completamente lunática, agressiva e para fazer tudo balançar. Neste exato momento a situação de Kelvin Oliveira está entre permanecer no G3X, jogar no Santos ou fazer fortuna nos Estados Unidos", disse.

Segundo dados do Sofascore, Kelvin Oliveira marcou 19 gols em cinco jogos na Kings World Cup Nations, sendo cinco na final. Ele recebeu o prêmio de melhor jogador da competição.