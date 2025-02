Gaules diz que Neymar convocou astro do fut7 para jogar no Santos

O streamer Gaules, que é presidente do time de fut7 G3X, afirmou que Neymar Jr convocou Kelvin Oliveira para o Santos.

O que aconteceu

Gaules disse que Neymar quer jogar ao lado do astro do fut7 no Peixe. O streamer deu a declaração em live, e o vídeo repercutiu nas redes sociais.

O presidente da G3X acrescentou que há negociações em andamento com o Santos. Kelvin Oliveira tem contrato com o time de fut7, e o desfecho deve sair nos próximos dias, segundo Gaules. Além do Alvinegro praiano, o atacante recebeu proposta de Jake Paul para jogar nos EUA.

Não vou esconder, Neymar entrou em contato com Kelvin faz um tempo, está com um desejo de ter Kelvin no Santos, jogar com ele. Eles conversaram, Kelvin foi sempre muito correto em sua postura. Quem não tem sonho de jogar ao lado de Neymar, ídolo dessa geração?

Gaules, presidente da G3X

Kelvin fez todos os gols do Brasil na final da "Copa" da Kings League e foi o artilheiro da competição, com 19 Imagem: Reprodução / Instagram / @kingsleague_br

Kelvin falou: 'Ney, conversa com Gau, meu contrato é com a G3X'. A gente está vendo isso aí, eu, Neymar e o Santos, vamos ver como vai se desenrolar. Acredito que nos próximos dias essa negociação tenha uma resposta. Tem um lado do K9 também que ele já se machucou muito com esse futebol de campo, com falsas promessas. É uma decisão que ele está tomando.

Ainda tem o nome do Jake Paul, que chegou com os dólares, em uma proposta completamente lunática, agressiva, para fazer tudo balançar. Kelvin também sonha em morar nos EUA há muito tempo, de construir família lá, de ter filho. Estamos conversando bastante, a decisão deve vir nos próximos dias.

Gaules

Kelvin Oliveira é o maior nome do cenário do fut7 e se sagrou "campeão mundial" com o Brasil neste ano. O jogador de 29 anos foi a grande estrela da Kings World Cup Nations, torneio derivado da liga criada por Gerard Piqué, que terminou com o título para a equipe brasileira. Ele também foi vice-campeão do mundial da Kings League com a G3X em 2024.

Neymar é engajado com os torneios da Kings League e foi anunciado nesta semana como presidente da Furia para a estreia no Brasil. Amigo dos donos da organização de e-sports que se aventura no fut7, o craque de 33 anos estará como "cartola" da equipe ao lado de seu "parça" Cris Guedes e poderá cobrar os "Pênaltis Presidentes" da competição com regras alternativas.

Retorno ao campo?

Kelvin, do Brasil, comemora após marcar na Kings League Nations Cup Imagem: Reprodução / Instagram / @kingsleague_br

A trajetória de Kelvin no esporte começou no futebol mineiro. Natural de Ipatinga, ele deu seus primeiros passos no Usipa, como lateral esquerdo e meia. Chamou a atenção de olheiros durante disputa do Campeonato Mineiro juvenil.

Ele fez até teste no Milan. O brasileiro passou por um período de avaliação no sub-17 do time italiano, mas não passou.

Depois foi para a base do Cruzeiro. Atuou no sub-20 da Raposa por três anos, mas não emplacou no profissional, passando por outras equipes.

Kelvin mudou para o fut7, deslanchou e ganhou chance no Grêmio antes de desistir do campo. O atacante foi contratado pelo Tricolor gaúcho para jogar no time da modalidade, em 2023. Lá, foi chamado por Renato Gaúcho para teste no elenco profissional, mas acabou dispensado. Na sequência, foi para o São José-RS, só que não teve sequência novamente.

Antes do convite de Neymar, o astro do fut7 descartou um retorno aos gramados tradicionais. Ele disse que não pensava retornar para o futebol de campo depois de ser a estrela brasileira na conquista da "Copa do Mundo" da liga de Piqué.