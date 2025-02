Fla: Danilo assume papel de liderança e busca equilíbrio emocional por vaga

Do UOL, no Rio de Janeiro

'Acerto muito grande'. Assim foi como Filipe Luís definiu a contratação de Danilo pelo Flamengo. O zagueiro chegou ao clube do coração e busca equilibrar as emoções de torcedor e jogador para convencer o treinador a ganhar uma vaga como titular.

O que aconteceu

Danilo foi o ponto comum no time mexido de Filipe nas últimas rodadas. Campeão com poucos minutos em campo na Supercopa, ele teve as primeiras oportunidades e estreou no Maracanã logo em um clássico com direito a assistência contra o Botafogo.

Capitão da seleção brasileira, ele tem uma missão complicada pela frente. A dupla dos Léos, Pereira e Ortiz, foi bem e virou um dos pontos de segurança desde que Filipe Luís assumiu a equipe. É papel de Danilo colocar a dúvida na cabeça do treinador para tentar uma vaga.

Uma das missões é buscar o equilíbrio emocional nessa nova fase. Na estreia no Maracanã, entrou em campo sozinho, olhou para todos os cantos e se benzeu antes de aquecer. Aquilo era um ritual do zagueiro para se conectar com o novo ambiente, que agora chama de casa também como atleta.

Danilo já assumiu um papel de liderança dentro do vestiário. Ele não usa a braçadeira, mas fala e tem sido importante como exemplo. No campo, orienta, cobra e pede o tempo todo, especialmente com os garotos. A adaptação tem sido a melhor possível.

Difícil manter o equilíbrio emocional no ser profissional e também muito torcedor. É bem diferente para mim, uma sensação difícil de explicar. Fico muito feliz de ter participado e estar de volta naquilo que é o projeto do Flamengo. Poder jogar, auxiliar os meninos. Sou chato, falo com os meninos o tempo inteiro, cobro, vibro quando a jogada dá certo. Vivo muito isso. Tem sido grandioso, mas espero que seja só o começo. Tenho meus rituais. Durante tantos anos de carreira vamos criando esses rituais para que nossa cabeça entenda que é o momento de ligar a máquina e trabalhar de verdade. Tentei me conectar com o ambiente, a torcida e o gramado. Aqui é minha casa agora, temos que nos conectar e fazer com que a energia seja boa.

Danilo

Impressionado positivamente com o futebol brasileiro, ele também gostou do Flamengo. No primeiro dia no CT, se encantou. O que mais atrapalha agora é o calor, que ele tem se esforçado para se adaptar. A missão principal é uma: fazer o sonho antigo virar história de novela. Com títulos, grandes momentos e uma boa dor de cabeça a Filipe Luís para se tornar titular.

Neste sábado, Danilo pode conquistar a segunda taça pelo Flamengo, ainda que esta seja de menor importância. Depois da Supercopa, o rubro-negro tenta confirmar a Taça Guanabara para avançar em primeiro às semifinais do Campeonato Carioca.