Exames detectam lesão de grau 2 na coxa direita, e Raniele vira desfalque no Corinthians

O Corinthians ganhou um novo desfalque para a sequência da temporada. O volante Raniele foi submetido a exames médicos nesta quinta-feira e teve detectada uma lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa direita.

A informação foi confirmada pelo próprio clube, que não divulgou o prazo de recuperação. A tendência, no entanto, é que ele se ausente dos gramados por cerca de um mês. O jogador dará início à recuperação com os fisioterapeutas do Timão nesta sexta-feira.

O meio-campista Raniele sofreu uma lesão de grau dois no bíceps femoral da coxa direita. Nesta sexta-feira (21), o camisa 14 iniciará a recuperação com a equipe de fisioterapia. ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/sf2x0efVKD ? Corinthians (@Corinthians) February 20, 2025

O meio-campista se contundiu ainda no primeiro tempo do jogo contra a Universidad Central, nesta quarta-feira, em Caracas, pela ida da segunda fase da Libertadores. Ele levou a mão à coxa direita aos 18 minutos e foi substituído por Breno Bidon. O camisa 14 deixou o gramado chorando.

O diagnóstico da lesão foi obtido pelo Corinthians nesta quinta, no retorno da equipe à Venezuela. Raniele perderá a partida de volta contra a UCV e também deve ficar de fora das quartas de final do Campeonato Paulista, além de uma eventual semifinal.

O volante vinha sendo titular do time do Parque São Jorge nesta temporada. Em 2025, ele soma oito partidas com a camisa alvinegra. Já em toda sua passagem pelo clube, são 65 compromissos.

Em sua ausência, a tendência é que José Martínez seja recuado e exerça o papel de primeiro volante. Outras opções para o setor são Ryan e Alex Santana.