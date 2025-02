Everaldo e Otávio superam calor em treino para ganhar espaço no Fluminense

O técnico Mano Menezes ganhou novidades importantes no Fluminense. Confirmados como reforços, o volante Otávio e o atacante Everaldo já participaram da atividade no Centro de Treinamento Carlos Castilho nesta quarta-feira.

Ambos precisaram superar as altas temperaturas no Rio de Janeiro durante a atividade. "Foi show de bola, bastante quente, bem quente mesmo, mas bem proveitoso", afirmou Everaldo.

"Chegaram e já treinaram com o #TimeDeGuerreiros! Bem-vindos ao CT Carlos Castilho, Everaldo e Otávio!", destacou a equipe das Laranjeiras nas redes sociais.

Otávio, ex-Atlético-MG, assinou contrato até 2027, enquanto Everaldo, ex-Bahia, definiu um vínculo até o final do ano que vem. Ambos já haviam passado por exames médicos no dia anterior.

Histórico dos reforços

Otávio chegou no Atlético-MG em 2022, mas perdeu espaço no começo da atual temporada. Em 2025, com Cuca, o meio-campista entrou em campo em somente três partidas, por isso acabou liberado.

Ao todo, vestindo a camisa do Galo, Otávio participou de 141 partidas - não marcou nenhum gol e distribuiu três assistências no período. Antes de defender o clube de Minas Gerais, o atleta somou passagens pelo Athletico-PR e pelo Bordeaux, da França.

O gaúcho Everaldo, por sua vez, começou sua trajetória profissional no Grêmio. No entanto, se destacou na Chapecoense durante o Brasileiro de 2019. Após isso, foi contratado pelo Kashima Antlers, do Japão, clube pelo qual jogou por três temporadas e marcou 34 gols em 101 partidas. Retornou ao Brasil em 2023 para defender o Bahia, e seguiu sua boa fase, anotando 34 gols em 124 jogos.