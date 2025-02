Estêvão volta ao time titular do Palmeiras para duelo decisivo contra o Botafogo-SP; veja escalações

O Palmeiras está escalado para o jogo que irá definir seu rumo no Campeonato Paulista. O Verdão enfrenta o Botafogo-SP pela 11ª rodada, às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Para este duelo, o técnico Abel Ferreira voltou com Estêvão para o time titular. A Cria da Academia havia começado no banco de reservas nos últimos dois jogos. Na vaga de Gómez, lesionado, o treinador escalou Benedetti.

O Palmeiras vai a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Benedetti, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Flaco López.

Tudo no jeito pra mais 90 minutos. Estamos escalados! ?#PALxBOT pic.twitter.com/zwVNxA7t94 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 20, 2025

Para este duelo, o Verdão não conta com Mauricio, que passou por cirurgia no ombro direito, nem com Gustavo Gómez, com lesão muscular na coxa esquerda. Também seguem fora Paulinho (cirurgia na perna direita), Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Felipe Anderson.

A equipe alviverde entra em campo pressionada precisando da vitória para avançar no Estadual. No momento, o Verdão é o terceiro colocado do Grupo D, com 17 pontos. O São Bernardo lidera, com 22 pontos, enquanto a Ponte Preta ocupa o segundo lugar, com a mesma pontuação. A equipe do ABC paulista ainda enfrenta a Portuguesa, às 21h35 desta quinta.

Do outro lado, o Botafogo-SP, comandado pelo técnico Márcio Zanardi, vai a campo com: João Carlos; Ericson, Edson e Alisson Cassiano; Walisson, Sabit, Alejo Dramisino e Gabriel Risso; Jonathan Cafu, Gabriel Bispo e Alexandre Jesus.

O time de Ribeirão Preto tem 11 pontos e está na terceira posição do Grupo A, com 11 pontos.