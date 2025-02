Em jogo atrasado entre classificados, Goiás ganha do Inhumas pelo Goiano

Nesta quinta-feira, em jogo atrasado pela sétima rodada do Campeonato Goiano, o Goiás venceu o Inhumas por 1 a 0, no Hailé Pinheiro, em Goiânia. Luiz Felipe, no primeiro tempo, marcou o único gol do Esmeraldino.

Desta maneira, o Goiás, já classificado às quartas de final, chegou aos 17 pontos e permaneceu na quarta colocação. Já o Inhumas, que também já tem vaga garantida na próxima fase do Goiano, ficou na quinta posição, com as mesmas 14 unidades.

Pela 11ª rodada do Campeonato Goiano, o Goiás volta aos gramados no domingo (23), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Ouvidorense, no Hailé Pinheiro, em Goiânia. Por sua vez, o Inhumas, no mesmo dia e no mesmo horário, recebe o CRAC, no Estádio Zico Brandão, em Inhumas.

O gol do Goiás saiu aos 21 minutos do primeiro tempo. Em escanteio pelo lado esquerdo, Lovat cruzou para a área e Messias subiu mais alto que a marcação para cabecear em direção ao gol. Debaixo das traves, o zagueiro Luiz Felipe completou para o fundo das redes.