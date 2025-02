Elenco do Santos ganha folga e se reapresentará na sexta-feira

Após a vitória sobre o Noroeste na última quarta-feira, o elenco do Santos ganhou folga nesta quinta-feira. O Peixe bateu o adversário por 3 a 0, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

O Alvinegro Praiano somou sua segunda vitória consecutiva no e encaminhou a classificação às quartas de final do Paulistão. Assim, os jogadores terão a quinta-feira para descansar e recuperar as energias para a última rodada desta primeira fase.

A reapresentação do grupo santista está marcada para esta sexta-feira, às 08h30 (de Brasília), enquanto o treino está marcado para as 09h30, no CT Rei Pelé. O Peixe, então, dará início à preparação para enfrentar a Inter de Limeira na 12ª rodada da fase de grupos.

O elenco terá, assim, dois dias de treino. O Santos visita a Inter de Limeira neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Major Levy Sobrinho.

Segundo gol com o #MantoSagrado e, agora, com dedicatória especial! ??? pic.twitter.com/2S2VzvpA4V ? Santos FC (@SantosFC) February 20, 2025

O técnico Pedro Caixinha terá os desfalques certos dos laterais Aderlan (lesão no joelho esquerdo) e Souza (lesão no tornozelo direito), além do meia Hyan (lesão no joelho direito). Já Barreal e Willian Bigode estão em processo de transição física.

Líder do Grupo B com 15 pontos, o Peixe pode garantir a classificação de forma antecipada, ainda nesta quinta-feira, em caso de derrotas de Portuguesa e Red Bull Bragantino. O Guarani é o segundo colocado, com 12 pontos, enquanto o Massa Bruta figura em terceiro, com 11, e a Lusa em quarto, com a mesma pontuação.

Com a classificação ao mata-mata encaminhada, a chance de poupar alguns titulares está sempre aberta. No entanto, se depender de Pedro Caixinha, isso não vai acontecer. Em coletiva, o treinador afirmou que quer fazer a melhor campanha possível e, por isso, não pensa em poupar seus principais atletas.