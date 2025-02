Diego Lopes comemora disputa de cinturão no UFC: "Sonhe, acredite e faça acontecer"

Diego Lopes chegou ao Ultimate em maio de 2023 e rapidamente se tornou um fenômeno de popularidade. Aliando carisma e desempenho esportivo, o brasileiro alcançou o que poucos atletas conseguem em menos de dois anos de casa: uma disputa de cinturão. Escalado oficialmente para competir pelo título vago dos pesos-penas (66 kg) contra o ex-campeão Alexander Volkanovski no UFC 314, em abril, o especialista de jiu-jitsu comemorou a oportunidade de ouro através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

O anúncio do embate com Volkanovski veio na noite da última quarta-feira (19), através da figura de Dana White. A medida foi tomada para suprir a ausência do agora ex-campeão Ilia Topuria, que abdicou do cinturão para subir de categoria e se aventurar nos pesos-leves (70 kg). De acordo com Diego, o reconhecimento concretizado através do 'title shot' é fruto de um trabalho árduo desde que chegou ao maior evento de MMA do mundo.

"Trabalhei como ninguém nos últimos anos, aceitei desafios e ousadias que o UFC colocou na minha frente. Eu disse sim em todas as situações, mesmo quando não era algo favorável para mim. Em menos de dois anos dentro do UFC eu terei minha oportunidade de (lutar) pelo título. Eu não vou falhar. Sonhe, acredite e faça acontecer", destacou o atleta manauara.

Duelo de gerações

O confronto entre Lopes e Volkanovski, que servirá como a luta principal do UFC 314, programado para o dia 12 de abril em Miami (EUA), pode ser encarado como um duelo de gerações. De um lado, um prospecto com 30 anos recém-completos em sua primeira oportunidade de competir pelo título da empresa. Do outro, um veterano de 36 anos, ex-campeão e apontado como possível 'GOAT' da categoria, disposto a retomar o seu reinado nos pesos-penas.

- Diego Lopes ???? (@Diegolopesmma) February 20, 2025